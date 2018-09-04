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    За збірну Данії у матчі Ліги націй з Вельсом гратимуть напівпрофесійні футболісти

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    Фото Getty Images - За збірну Данії у матчі Ліги націй з Вельсом гратимуть напівпрофесійні футболісти
    Фото Getty Images

    Усе через скандал з іміджевими правами

    Збірна Данії у вересневих матчах проти Словаччини та Вельсу буде представлена гравцями напівпрофесійних ліг країни і футзалістами.

    Таке рішення Федерація футболу Данії (DBU) прийняла після того, як не переконала основних гравців команди підписати нову колективну угоду з приводу використання їхніх іміджевих прав.

    У першу команду були викликані переважно гравці, що представляють третій дивізіон Данії, а також два футзалісти, пише Ekstra Bladet.

    Суть конфлікту полягає у тому, що футболісти хочуть підписувати індивідуальні угоди з тими спонсорами, які їм подобаються, а не тільки з партнерами DBU.

    Якби данці не зібрали команду на матч Ліги націй проти Вельсу, їх могли виключити з відбору на Євро-2020.

    До бойкоту приєднався і головний тренер збірної Данії Оге Харейде.

    Джерело: Eurosport.ru

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