За збірну Данії у матчі Ліги націй з Вельсом гратимуть напівпрофесійні футболісти



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Усе через скандал з іміджевими правами

Збірна Данії у вересневих матчах проти Словаччини та Вельсу буде представлена гравцями напівпрофесійних ліг країни і футзалістами.

Таке рішення Федерація футболу Данії (DBU) прийняла після того, як не переконала основних гравців команди підписати нову колективну угоду з приводу використання їхніх іміджевих прав.

У першу команду були викликані переважно гравці, що представляють третій дивізіон Данії, а також два футзалісти, пише Ekstra Bladet.

Суть конфлікту полягає у тому, що футболісти хочуть підписувати індивідуальні угоди з тими спонсорами, які їм подобаються, а не тільки з партнерами DBU.

Якби данці не зібрали команду на матч Ліги націй проти Вельсу, їх могли виключити з відбору на Євро-2020.

До бойкоту приєднався і головний тренер збірної Данії Оге Харейде.

Джерело: Eurosport.ru