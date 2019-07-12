Захисник Артамонов повернувся до «Одеси»



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Клим Артамонов ФБУ

Команда Олега Юшкіна продовжує підготовку до нового сезону

Український захисник Клим Артамонов повернувся до «Одеси» та виступатиме нового сезону в баскетбольній Суперлізі України за команду Олега Юшкіна.

Минулого сезону Артамонов виступав у Іспанії за «Араберрі». У середньому набирав 4,6 очка, 1,9 передачі, 1,7 підбирання за матч. За підсумками сезону «Араберрі» фінішувала останньою в другому дивізіоні чемпіонату Іспанії.

У Одесі Артамонов раніше виступав за однойменну команду (2013-2015) та за БІПУ (2016-2018).