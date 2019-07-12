Захисник «Дніпра» завершив кар’єру
Микола Вільховецький
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Микола Вільховецький 15 років відіграв за рідну команду
Захисник БК «Дніпро» Микола Вільховецький оголосив про завершення професіональної кар’єри. Про це 32-річний баскетболіст написав на сторінках у соцмережах.
Вихованець «Дніпра» Вільховецький 15 років виступав у складі рідної команди. Також грав за «Ферро-ЗНТУ» з Запоріжжя, «Кривбас» та в Казахстані.
Минулого сезону Вільховецький зіграв у складі «Дніпра» 25 поєдинків у Суперлізі. У середньому набирав 4,8 очка, 1,8 підбирання, 2 передачі за матч.
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