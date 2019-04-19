Захисник «Динамо» Миколенко слухає російську попсу з 90-х
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Віталій Миколенко
footboom.net
Футболіст Віталій Миколенко поділився музичними вподобаннями
Захисник київського «Динамо» Віталій Миколенко 1999 року народження розповів про музичні вподобання. Серед іншого український футболіст полюбляє російську попсу з 90-х.
«У мене 350 пісень у плеєрі. Є альбоми «Руки Вверх», є пісні «Би-2», «Скриптонит», «Баста». Є Артур Пірожков», - повідомив Миколенко в відеошоу «ОТДУШИВДУШУ».
Московський гурт «Руки Верх» почав гастрольну діяльність 1996 року.