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    Захисник «Динамо» Миколенко слухає російську попсу з 90-х

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    Віталій Миколенко - Захисник «Динамо» Миколенко слухає російську попсу з 90-х
    Віталій Миколенко
    footboom.net

    Футболіст Віталій Миколенко поділився музичними вподобаннями

    Захисник київського «Динамо» Віталій Миколенко 1999 року народження розповів про музичні вподобання. Серед іншого український футболіст полюбляє російську попсу з 90-х.

    «У мене 350 пісень у плеєрі. Є альбоми «Руки Вверх», є пісні «Би-2», «Скриптонит», «Баста». Є Артур Пірожков», - повідомив Миколенко в відеошоу «ОТДУШИВДУШУ».

    Московський гурт «Руки Верх» почав гастрольну діяльність 1996 року.

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