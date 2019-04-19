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    Футболісти «Динамо» провідали поранених військових (фото, відео)

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    Футболісти&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; у військовому шпиталі - Футболісти «Динамо» провідали поранених військових (фото, відео)
    Футболісти «Динамо» у військовому шпиталі
    ФК Динамо (Київ)

    Чотири гравці основної команди на чолі з Володимиром Мунтяном завітали до військового госпіталю

    Футболісти київського «Динамо» Віталій Миколенко, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко та Віктор Циганков на чолі з легендою клубу Володимиром Мунтяном відвідали поранених воїнів ЗСУ у військовому шпиталі.

    Гравці привезли найнеобхідніші речі - повсякденний одяг, продукти харчування тощо, інформує прес-служба «Динамо».

    Бійці були приємно здивовані візитом та дякували за увагу, водночас цікавлячись, з яким рахунком кияни перемагатимуть у найближчому матчі чемпіонату України «Шахтар».

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    Футболісти «Динамо» провідали поранених військових (фото, відео)
    Футболісти «Динамо» провідали поранених військових (фото, відео)
    Футболісти «Динамо» провідали поранених військових (фото, відео)
    Футболісти «Динамо» провідали поранених військових (фото, відео)
    Футболісти «Динамо» провідали поранених військових (фото, відео)
    Футболісти «Динамо» провідали поранених військових (фото, відео)
    Футболісти «Динамо» провідали поранених військових (фото, відео)
    Футболісти «Динамо» провідали поранених військових (фото, відео)
    ФК Динамо (Київ)

    «Можу сказати слова подяки воїнам за те, що вони роблять для нас. Завдяки їм у нас в місті мирно, наші близькі можуть не переживати ні за що. Тому їм величезне спасибі і, звичайно ж, це треба побачити і молодим гравцям, які були сьогодні, і мені теж», - прокоментував візит капітан «Динамо» Віктор Циганков.

    Футболісти «Динамо» у військовому госпіталі
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