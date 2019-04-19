Футболісти «Динамо» провідали поранених військових (фото, відео)



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Футболісти «Динамо» у військовому шпиталі ФК Динамо (Київ)

Чотири гравці основної команди на чолі з Володимиром Мунтяном завітали до військового госпіталю

Футболісти київського «Динамо» Віталій Миколенко, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко та Віктор Циганков на чолі з легендою клубу Володимиром Мунтяном відвідали поранених воїнів ЗСУ у військовому шпиталі.

Гравці привезли найнеобхідніші речі - повсякденний одяг, продукти харчування тощо, інформує прес-служба «Динамо».

Бійці були приємно здивовані візитом та дякували за увагу, водночас цікавлячись, з яким рахунком кияни перемагатимуть у найближчому матчі чемпіонату України «Шахтар».

«Можу сказати слова подяки воїнам за те, що вони роблять для нас. Завдяки їм у нас в місті мирно, наші близькі можуть не переживати ні за що. Тому їм величезне спасибі і, звичайно ж, це треба побачити і молодим гравцям, які були сьогодні, і мені теж», - прокоментував візит капітан «Динамо» Віктор Циганков.