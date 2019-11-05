Захисник «Динамо» порівняв тренування в Михайличенка й Кварцяного



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Артем Шабанов розповів про зміни в тренуваннях команди після приходу Олексія Михайличенка

Захисник київського «Динамо» Артем Шабанов розповів, як змінилися тренування команди після приходу на тренерську посаду Олексія Михайличенка.

«Михайличенко очолив команду в розпал сезону. Тут нічого особливо не зробиш. Звісно, він вносить корективи. Приблизно те саме, що й при Хацкевичі. Головна відмінність – Михайличенко акцентує увагу на пресингу, аби не дозволяти супернику контролювати м’яч. Особисто для себе нового нічого не відкрив. Тренування в Михайличенка схожі на ті, які були в Кварцяного», - розповів Шабанов у інтерв’ю журналу «Футбол».

Шабанов перейшов до «Динамо» 2018 року. Раніше з 2014 по 2016 рів він виступав за «Волинь» Віталія Кварцяного.

Олексій Михайличенко у серпні 2019 року змінив Олександра Хацкевича на тренерській посаді в «Динамо».