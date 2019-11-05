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    Захисник «Динамо» порівняв тренування в Михайличенка й Кварцяного

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    Артем Шабанов - Захисник «Динамо» порівняв тренування в Михайличенка й Кварцяного
    Артем Шабанов
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    Артем Шабанов розповів про зміни в тренуваннях команди після приходу Олексія Михайличенка

    Захисник київського «Динамо» Артем Шабанов розповів, як змінилися тренування команди після приходу на тренерську посаду Олексія Михайличенка.

    «Михайличенко очолив команду в розпал сезону. Тут нічого особливо не зробиш. Звісно, він вносить корективи. Приблизно те саме, що й при Хацкевичі. Головна відмінність – Михайличенко акцентує увагу на пресингу, аби не дозволяти супернику контролювати м’яч. Особисто для себе нового нічого не відкрив. Тренування в Михайличенка схожі на ті, які були в Кварцяного», - розповів Шабанов у інтерв’ю журналу «Футбол».

    Шабанов перейшов до «Динамо» 2018 року. Раніше з 2014 по 2016 рів він виступав за «Волинь» Віталія Кварцяного.

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    Олексій Михайличенко у серпні 2019 року змінив Олександра Хацкевича на тренерській посаді в «Динамо».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Артем Шабанов Олексій Михайличенко
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