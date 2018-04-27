Захисник «Динамо» відновився після травми

В січні Михайличенку зробили операцію, яка завадила йому перейти в луганську «Зорю»

Молодий захисник київського «Динамо» Богдан Михайличенко відновився від травми меніску, яку він отримав ще в кінці минулого року. Гравець «Динамо» Богдан Михайличенко відновився від травми меніску, яку він отримав ще в кінці минулого року. Варто відзначити, що в січні Михайличенку зробили операцію, яка завадила йому