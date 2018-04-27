Захисник «Динамо» відновився після травми
- 27 Квiтня, 15:52
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Богдан Михайличенко. Фото: ФК Динамо
В січні Михайличенку зробили операцію, яка завадила йому перейти в луганську «Зорю»
Молодий захисник київського «Динамо» Богдан Михайличенко відновився від травми меніску, яку він отримав ще в кінці минулого року.
Гравець «Динамо» Богдан Михайличенко відновився від травми меніску, яку він отримав ще в кінці минулого року.
Варто відзначити, що в січні Михайличенку зробили операцію, яка завадила йому перейти в луганську «Зорю» на правах оренди. Зараз футболіст проводить тренування з командою «Динамо» U-21, але не буде внесений в заявку на сезон у зв'язку з тим, що він незабаром завершується.
Нагадаємо, що «Динамо» планує викупити контракт українського гокіпера Бойка у «Бешикташа».
Джерело: Динамоманія