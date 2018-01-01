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    Захисник «Динамо» зацікавив клуб англійської Прем'єр-ліги

    За трансфер гравця клуб готовий заплатити 3,4 мільйона євро
    Захисник «Динамо» Тамаш Кадар потрапив в сферу інтересів «Вест Бромвіча». Про це повідомляє The Sun. Англійський клуб готовий заплатити за угорця близько 3,4 мільйона євро. 27-річний захисник раніше повідомляв, що хотів би пограти в сильнішій команді з західноєвропейського чемпіонату. Зазначимо, коли Кадар виступав у
    • Сьогодні, 11:57
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    Тамаш Кадар. Фото: Динамоманія
    Тамаш Кадар. Фото: Динамоманія

    За трансфер гравця клуб готовий заплатити 3,4 мільйона євро

    Захисник «Динамо» Тамаш Кадар потрапив в сферу інтересів «Вест Бромвіча».

    Про це повідомляє The Sun.

    Англійський клуб готовий заплатити за угорця близько 3,4 мільйона євро.

    27-річний захисник раніше повідомляв, що хотів би пограти в сильнішій команді з західноєвропейського чемпіонату.

    Зазначимо, коли Кадар виступав у складі «Ньюкасла», то головним тренером був нинішній коуч «Вест Бромвіча» Алан Пардью.

    У поточному сезоні угорський захисник провів 26 матчів у складі «Динамо», в яких зробив два асисти.

    Джерело: ua.tribuna.com

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