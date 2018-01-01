Захисник «Динамо» зацікавив клуб англійської Прем'єр-ліги

За трансфер гравця клуб готовий заплатити 3,4 мільйона євро

Захисник «Динамо» Тамаш Кадар потрапив в сферу інтересів «Вест Бромвіча». Про це повідомляє The Sun. Англійський клуб готовий заплатити за угорця близько 3,4 мільйона євро. 27-річний захисник раніше повідомляв, що хотів би пограти в сильнішій команді з західноєвропейського чемпіонату. Зазначимо, коли Кадар виступав у