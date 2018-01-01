Захисник «Динамо» зацікавив клуб англійської Прем'єр-ліги
- Сьогодні, 11:57
-
Розсилка
Тамаш Кадар. Фото: Динамоманія
За трансфер гравця клуб готовий заплатити 3,4 мільйона євро
Захисник «Динамо» Тамаш Кадар потрапив в сферу інтересів «Вест Бромвіча».
Про це повідомляє The Sun.
Англійський клуб готовий заплатити за угорця близько 3,4 мільйона євро.
27-річний захисник раніше повідомляв, що хотів би пограти в сильнішій команді з західноєвропейського чемпіонату.
Зазначимо, коли Кадар виступав у складі «Ньюкасла», то головним тренером був нинішній коуч «Вест Бромвіча» Алан Пардью.
У поточному сезоні угорський захисник провів 26 матчів у складі «Динамо», в яких зробив два асисти.
Джерело: ua.tribuna.com