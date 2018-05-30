Захисник збірної України та «Динамо» все ближче до переходу в ПАОК

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Євген Хачеріді

Стала відома і зарплата футболіста

Захисник «Динамо» та збірної України Євген Хачеріді близький до підписання контракту з ПАОКом.

Зарплата українця у випадку переходу становитиме 1,5 млн євро на рік, інформують грецькі ЗМІ.

Найближчим часом 30-річний захисник повинен прибути у Салоніки для проведення завершальної стадії переговорів, повідомляє sport24.gr.

Термін контракту наразі не уточнюється.

Наставник ПАОКа Разван Луческу підтвердив, що хоче бачити українця у своїй команді.

До слова, Хачеріді раніше підтвердив, що веде перемовини з ПАОКом, який посів друге місце в чемпіонаті Греції 2017/18 та здобув національний кубок.

Контракт Хачеріді з «Динамо» завершується влітку цього року.

Олександр Хацкевич вже заявив, що Хачеріді покине клуб.

Джерело: Футбол 24