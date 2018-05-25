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    Захисник збірної України та «Динамо» може продовжити кар'єру в чемпіонаті Греції

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    Євген Хачеріді - Захисник збірної України та «Динамо» може продовжити кар'єру в чемпіонаті Греції
    Євген Хачеріді

    Остаточне рішення гравець прийме в найближчі 10 днів

    Захисник «Динамо» Євген Хачеріді, який покине клуб на правах вільного агента, веде переговори з ПАОКом.

    Українець сказав, що в найближчі 10 днів може прийняти остаточне рішення.

    «Пропозиція дійсно є, я розмовляв з президентом ПАОКа. Шахов розповідав мені, що на стадіоні хороша атмосфера і команда побудована дуже добре», - сказав Хачеріді.

    Раніше повідомлялося, що напередодні старту в Лізі Європи мінське «Динамо» має намір повернути нападника київського «Динамо» Дмитра Хльобаса.

    Раніше повідомлялося, що Мбокані, Мораес і Хачеріді покинуть «Динамо», а Олег Гусєв провів останній матч за киян.

    Нагадаємо, «Палмейрас» прийняли пропозицію «Динамо» по трансферу Невеса за 4,8 млн євро.

    Також стало відомо, що київське «Динамо» може найближчим часом підсилитися нападником «Порту» Гонсало Пасьєнсією.

    Джерело: ua.tribuna.com

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