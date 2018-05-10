Захисник збірної України виграв Кубок Чехії
- Сьогодні, 11:33
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За «Славію» 23-річний гравець виступає на правах оренди
«Славія» Едуарда Соболя виграла Кубок Чехії. У фіналі празька команда здолала «Яблонець».
Захисник збірної України Едуард Соболь не потрапив у заявку «Славії» на фінальний матч, що завершився перемогою празької команди з рахунком 3:1.
Нагадаємо, наставник збірної України Андрій Шевченко викликав Едуарда Соболя на найближчий збір національної команди.
Це 4-й Кубок Чехії в історії «Славії» та перший з 2002 року. В активі Соболя 2 матчі в турнірі.
За «Славію» 23-річний гравець виступає на правах оренди, права на нього належать «Шахтарю».
Цікаво, що один матч в Кубку Чехії цього сезону за «Славію» зіграв Руслан Ротань, який зараз виступає за «Динамо».
Кубок Чехії
Фінал
«Славія» – «Яблонець» – 3:1
Голи: Тецл(14, 39), Стох(90) – Перніца(34)