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    Захисник збірної України виграв Кубок Чехії

    За «Славію» 23-річний гравець виступає на правах оренди
    «Славія» Едуарда Соболя виграла Кубок Чехії. У фіналі празька команда здолала «Яблонець». Захисник збірної України Едуард Соболь не потрапив у заявку «Славії» на фінальний матч, що завершився перемогою празької команди з рахунком 3:1. Нагадаємо, наставник збірної України Андрій Шевченко викликав Едуарда Соболя
    • Сьогодні, 11:33
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    ФК Славія. Фото: ФК Славія
    ФК Славія. Фото: ФК Славія

    За «Славію» 23-річний гравець виступає на правах оренди

    «Славія» Едуарда Соболя виграла Кубок Чехії. У фіналі празька команда здолала «Яблонець».

    Захисник збірної України Едуард Соболь не потрапив у заявку «Славії» на фінальний матч, що завершився перемогою празької команди з рахунком 3:1.

    Нагадаємо, наставник збірної України Андрій Шевченко викликав Едуарда Соболя на найближчий збір національної команди.

    Це 4-й Кубок Чехії в історії «Славії» та перший з 2002 року. В активі Соболя 2 матчі в турнірі.

    За «Славію» 23-річний гравець виступає на правах оренди, права на нього належать «Шахтарю».

    Цікаво, що один матч в Кубку Чехії цього сезону за «Славію» зіграв Руслан Ротань, який зараз виступає за «Динамо».

    Кубок Чехії

    Фінал

    «Славія» – «Яблонець» – 3:1

    Голи: Тецл(14, 39), Стох(90) – Перніца(34)

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Ротань
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