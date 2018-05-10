Захисник збірної України виграв Кубок Чехії

За «Славію» 23-річний гравець виступає на правах оренди

«Славія» Едуарда Соболя виграла Кубок Чехії. У фіналі празька команда здолала «Яблонець». Захисник збірної України Едуард Соболь не потрапив у заявку «Славії» на фінальний матч, що завершився перемогою празької команди з рахунком 3:1. Нагадаємо, наставник збірної України Андрій Шевченко викликав Едуарда Соболя



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ФК Славія. Фото: ФК Славія

За «Славію» 23-річний гравець виступає на правах оренди

«Славія» Едуарда Соболя виграла Кубок Чехії. У фіналі празька команда здолала «Яблонець».

Захисник збірної України Едуард Соболь не потрапив у заявку «Славії» на фінальний матч, що завершився перемогою празької команди з рахунком 3:1.

Нагадаємо, наставник збірної України Андрій Шевченко викликав Едуарда Соболя на найближчий збір національної команди.

Це 4-й Кубок Чехії в історії «Славії» та перший з 2002 року. В активі Соболя 2 матчі в турнірі.

За «Славію» 23-річний гравець виступає на правах оренди, права на нього належать «Шахтарю».

Цікаво, що один матч в Кубку Чехії цього сезону за «Славію» зіграв Руслан Ротань, який зараз виступає за «Динамо».

Кубок Чехії

Фінал

«Славія» – «Яблонець» – 3:1

Голи: Тецл(14, 39), Стох(90) – Перніца(34)