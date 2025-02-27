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Заступник гендиректора «Карпат» не повернувся до України після зборів у Туреччині

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Заступник гендиректора «Карпат» не повернувся до України після зборів у Туреччині
Батько Авдиша – Зая Авдиш – був заслуженим тренером України й багаторічним президентом ФК «Полісся»
фото з відкритих джерел

25-річний Олег Авдиш почав працювати у «Карпатах» у жовтні 2024 року

Заступник генерального директора футбольного клубу «Карпати» Олег Авдиш не повернувся до України після закордонних зборів команди. З ним припинили співпрацю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Tribuna та спортивного журналіста Ігоря Бурбаса.

Так, з 18 січня до 14 лютого футбольна команда перебувала на навчально-тренувальних зборах у Туреччині. 

«Карпати» підтвердили, що всі працівники клубу, включно з тренерами, футболістами й персоналом, повернулися до України, окрім заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Авдиша.

За інформацією Бурбаса, клуб уже розірвав трудову угоду з Авдишем. 25-річний Олег Авдиш почав працювати у «Карпатах» у жовтні 2024 року.

У 2020 році «Укрінформ» відрекомендував його як «наймолодшого футбольного агента у Європі». В інтерв’ю інформаційному агентству Авдиш розповідав, що народився в Житомирі, потім навчався на журналіста в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Його батько – Зая Авдиш – був заслуженим тренером України й багаторічним президентом ФК «Полісся».

Нагадаємо, захисник «Арсеналу», гравець збірної України Олександр Зінченко програв судовий розгляд із Податковим управлінням Великої Британії (HMRC) у справі про несплату податків. Про це повідомляє Goal.

Футболіст програв справу в суді за позовом HMRC (управління з податкових і митних зборів Великої Британії), яке було відкрито проти його компанії Alex Zinchenko Image Rights за несплату податків на суму близько двох млн фунтів стерлінгів.

До слова, перед матчем першого туру чемпіонату Європи 2024 проти збірної Румунії (0:3) один із футболістів збірної України покидав розташування команди Сергія Реброва, переночував у готелі з дружиною, після чого тренерський штаб включив його до стартового складу на поєдинок.

Про цей випадок заявив співведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

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Теги: Олександр Зінченко батько

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