Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Гравець збірної України програв суд у справі про несплату податків та змушений закрити свій бізнес

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Гравець збірної України програв суд у справі про несплату податків та змушений закрити свій бізнес
фото: УАФ
Олександр Зінченко програв справу в суді за позовом HMRC (управління з податкових і митних зборів Великої Британії)

Суд ухвалив, що компанія Олександра Зінченка буде закрита у березні

Захисник «Арсеналу», гравець збірної України Олександр Зінченко програв судовий розгляд із Податковим управлінням Великої Британії (HMRC) у справі про несплату податків. Про це повідомляє Goal.

Футболіст програв справу в суді за позовом HMRC (управління з податкових і митних зборів Великої Британії), яке було відкрито проти його компанії Alex Zinchenko Image Rights за несплату податків на суму близько двох млн фунтів стерлінгів.

Компанію футболіста Alex Zinchenko Image Rights запідозрили у податковій заборгованості на сотні тисяч фунтів. Згідно з даними Mirror, у 2023 році сума боргу становила 893 133 фунти, а роком раніше – 834 164 фунти. Також Зінченко взяв кредит на 1,8 млн. фунтів у власного бізнесу.

Суд ухвалив, що компанія буде закрита у березні, а її ліквідацію ініціювали ще у вересні 2024 року. The Sun повідомляє, що Зінченко був єдиним власником та директором фірми до листопада.

До слова, лондонський «Арсенал» продовжує шукати нову команду для українського лівого захисника Олександра Зінченка. Нараз футболістом цікавляться в Іспанії та у Німеччині.

Новим претендентом на футболіста став мадридський «Атлетіко».

У сезоні 2024/25 Олександр Зінченко провів 13 матчів на клубному рівні, але не зумів відзначитися жодною результативною дією. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 30 мільйонів євро.

Читайте також:

Теги: суд кредит Олександр Зінченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будівельний бум на Західній Україні може мати зворотній ефект, вважає президентка Асоціації ріелторів
«Ця квартира з шахедного, а ця – з ракетного боку». Розмова з рієлтором про купівлю житла під час війни Інтерв’ю
31 сiчня, 14:40
Юрій Кормишкін (по центру) під час судового засідання
Суд обрав запобіжний захід чоловіку нардепки Кормишкіної
27 сiчня, 12:57
Коломойський та Боголюбов призначили «лояльних» собі суддів
На суддів у справі Коломойського та Боголюбова подано скаргу до Вищої ради правосуддя
18 сiчня, 15:48
Мати й син скористалися програмою компенсацій, яка була запроваджена після початку повномасштабної війни Росії проти України
У Чехії українка з сином привласнили допомогу на майже 2 млн грн, призначену біженцям
23 сiчня, 21:39
Суд постановив відсторонити Маркушина від управління Ірпінською громадою на час розслідування його виїзду за кордон у 2022 році
Суд відсторонив міського голову Ірпеня Маркушина від виконання обов'язків
28 сiчня, 10:32
Український захисник може перейти в «Атлетіко»
Європейський гранд близький до підписання Зінченка
31 сiчня, 11:11
Кінорежисер Крістоф Руджіа отримав два роки домашнього арешту за жорстоке поводження з акторкою
Французького режисера визнано винним у сексуальному насильстві, але не ув’язнено
4 лютого, 16:09
В'ячеслав Заневський – офіцер російської армії, екскерівник охорони Віктора Януковича
Вищий антикорупційний суд конфіскував активи екскерівника охорони Януковича
5 лютого, 20:21
Суд у справі про вбивство Фаріон. Обвинувачений прибув на засідання в бронежилеті
Суд у справі про вбивство Фаріон. Обвинувачений прибув на засідання в бронежилеті
13 лютого, 11:12

Скотч. Спорт

Гравець збірної України програв суд у справі про несплату податків та змушений закрити свій бізнес
Гравець збірної України програв суд у справі про несплату податків та змушений закрити свій бізнес
Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поспівчувала росіянам і спровокувала хейт у мережі
Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поспівчувала росіянам і спровокувала хейт у мережі
«До сліз». Вчинок та слова чоловіка Світоліної підкорили мережу
«До сліз». Вчинок та слова чоловіка Світоліної підкорили мережу
Скандал з допінгом Мудрика. З футболістом розійшлася російська модель – ЗМІ
Скандал з допінгом Мудрика. З футболістом розійшлася російська модель – ЗМІ
Шабля Мазепи, яку Усик підняв над рингом після бою із Ф'юрі, повернулася в Україну
Шабля Мазепи, яку Усик підняв над рингом після бою із Ф'юрі, повернулася в Україну
Воротар збірної України одружився напередодні Різдва (фото)
Воротар збірної України одружився напередодні Різдва (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 лютого 2025
56K
Штраф 1500 євро за купальник: Португалія засмутила туристів новими правилами
16K
Порошенко розказав про свою єдину зустріч віч-на-віч із Зеленським
13K
У Болгарії туристичний сезон опинився під загрозою
7855
Не припинення вогню. Нардеп назвав умови для скасування в Україні воєнного стану

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Сьогодні, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
16 лютого, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 лютого, 00:00

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua