Гравець збірної України програв суд у справі про несплату податків та змушений закрити свій бізнес

Олександр Зінченко програв справу в суді за позовом HMRC (управління з податкових і митних зборів Великої Британії)

Суд ухвалив, що компанія Олександра Зінченка буде закрита у березні

Захисник «Арсеналу», гравець збірної України Олександр Зінченко програв судовий розгляд із Податковим управлінням Великої Британії (HMRC) у справі про несплату податків. Про це повідомляє Goal.

Футболіст програв справу в суді за позовом HMRC (управління з податкових і митних зборів Великої Британії), яке було відкрито проти його компанії Alex Zinchenko Image Rights за несплату податків на суму близько двох млн фунтів стерлінгів.

Компанію футболіста Alex Zinchenko Image Rights запідозрили у податковій заборгованості на сотні тисяч фунтів. Згідно з даними Mirror, у 2023 році сума боргу становила 893 133 фунти, а роком раніше – 834 164 фунти. Також Зінченко взяв кредит на 1,8 млн. фунтів у власного бізнесу.

Суд ухвалив, що компанія буде закрита у березні, а її ліквідацію ініціювали ще у вересні 2024 року. The Sun повідомляє, що Зінченко був єдиним власником та директором фірми до листопада.

До слова, лондонський «Арсенал» продовжує шукати нову команду для українського лівого захисника Олександра Зінченка. Нараз футболістом цікавляться в Іспанії та у Німеччині.

Новим претендентом на футболіста став мадридський «Атлетіко».

У сезоні 2024/25 Олександр Зінченко провів 13 матчів на клубному рівні, але не зумів відзначитися жодною результативною дією. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 30 мільйонів євро.