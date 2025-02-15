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Кит проковтнув байдарника: як йому вдалося врятуватися

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Адріан Сіманкас катався на каяку, коли його ледь не проковтнув горбатий кит
фото: BBC

Перше, на що звернув увагу байдарник Адріан Сіманкас після того, як його проковтнув кит, був слиз

Венесуельський байдарник Адріан Сіманкас плив через Магелланову протоку біля чилійського узбережжя Патагонії зі своїм батьком, коли відчув ніби щось «вдарило» його ззаду, «наблизилося» й «потопило». Його батько, Далл, був за кілька метрів і зміг зняти це короткочасне випробування на відео, пише BBC.

«Я закрив очі, а коли відкрив їх знову, то зрозумів, що опинився в пащі кита», – розповів Адріан.

«Я відчув, як слизька текстура торкається мого обличчя», – пригадав він і додав, що бачив лише темно-синій і білий колір.

Але за кілька секунд Адріан відчув, ніби він знову підіймається на поверхню.

«Я трохи боявся, чи зможу затримати дихання, тому що не знав, наскільки я глибоко, і здавалося, що знадобиться багато часу, аби піднятися».

«Я підійнявся за дві секунди, нарешті вибрався на поверхню і зрозумів, що мене не з'їли».

Батько Адріана Далл Сіманкас спостерігав за тим, що відбувається, у сусідньому каяку.

Батько з сином перетнули Ігл-Бей – униз по узбережжю від найпівденнішого міста Чилі Пунта-Аренас, – аж раптом Далл почув тріск позаду: «Коли я обернувся, я не побачив Адріана».

«На секунду я перелякався, аж поки не розгледів, як він виходить з моря», – сказав 49-річний чоловік.

«Тоді я помітив щось, тіло, яке я відразу розпізнав за кита через його розмір».

Щоб зняти хвилі, до задньої частини свого каяка Далл прикріпив камеру. Натомість він зняв неймовірний досвід його сина.

Коли Андріан переглядав кадри, то був вражений розмірами кита. Сім років тому хлопець у пошуках кращого життя переїхав із батьком з Венесуели до Чилі.

«Я не бачив, коли з'явилася спина і видно плавник. Я не бачив, я чув. Це мене схвилювало», – сказав він.

«Але згодом з відео я зрозумів, що тварина насправді постала переді мною в такому величезному розмірі, що якби я її побачив, то налякався б ще більше».

Для Адріана цей досвід не лише про виживання. Хлопець вважає, що в нього з'явився «другий шанс», коли кит виплюнув його.

За словами експерта з дикої природи, є просте пояснення, чому хлопець зміг так швидко вибратися з пащі кита.

У горбатих китів вузьке горло «розміром із побутову трубу», призначене для ковтання дрібної риби та креветок, розповів BBC бразильський природоохоронець Рошед Якобсон Себа.

«Вони фізично не можуть проковтнути великі предмети, такі як каяки, шини, або навіть велику рибу, як-от тунець», – сказав він.

«Зрештою, кит виплюнув байдарника, тому що фізично не міг його проковтнути».

Природоохоронець припустив, що горбатий кит, ймовірно, випадково з'їв Адріана: «Кит міг харчуватися зграєю риби та ненавмисно зачерпнути каяк разом із їжею».

«Коли кити надто швидко спливають на поверхню під час їжі, вони можуть випадково вдарити або поглинути об'єкти на своєму шляху».

Учений попередив, що ця зустріч – «важливе нагадування», що в місцях, де зазвичай плавають кити, слід уникати використання дощок для веслування, серфінгу та інших схожих водних засобів.

Човни, які використовуються для спостереження за китами та дослідження, повинні завжди тримати двигуни включеними, оскільки шум повідомляє китам про їхню присутність.

Раніше британські ВМС прийняли китів за російські шпигунські пристрої

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Теги: веслування чоловік Адріан відео батько Чилі

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