Футболіст збірної України провів із дружиною ніч в готелі перед грою Євро, – журналіст

У команді Реброва на турнірі в Німеччині було не все нормально з дисципліною?

Перед матчем першого туру чемпіонату Європи 2024 проти збірної Румунії (0:3) один із футболістів збірної України покидав розташування команди Сергія Реброва, переночував у готелі з дружиною, після чого тренерський штаб включив його до стартового складу на поєдинок.

Про цей випадок заявив співведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

«З того, що я знаю, що багато хто знає у футбольному світі, не може бути ситуації, коли гравець перед першою офіційною грою у фінальній частині Євро йде, коли є заїзд, у сусідній готель на зустріч зі своєю дружиною і там залишається на ніч. Цього не може бути. Якщо це відбувається, у будь-якій нормальній збірній, наприклад Іспанії, Італії, Німеччині, відбувається показова прочуханка, найімовірніше, цього гравця відправляють. У нас ситуація така, що гравець виходить на поле в стартовому складі після цього», – розповів Співаковський.

Нагадаємо, що матч із Румунією збірна України розпочала в такому складі: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Судаков, Степаненко, Шапаренко – Циганков, Довбик, Мудрик

Як відомо, збірна України в групі Євро-2024 посіла останнє, четверте, місце, фінішувавши позаду команд Румунії, Бельгії та Словаччини, і не вийшла в плей-оф.