Засуджених російських футболістів етапують до однієї колонії
Кокорін та Мамаєв
Чемпионат
Форвард «Зеніта» Кокорін та півзахисник «Краснодару» Мамаєв відбуватимуть покарання в колонії
Засуджених російських футболістів Алєксандра Кокоріна та Павла Мамаєва етапують до однієї колонії. Рішення про спільне відбуття покарання затверджувалося на федеральному рівні, інформує «Р-Спорт».
Раніше суд відхилив апеляцію засуджених футболістів.
Форвард «Зеніта» Кокорін та півзахисник «Краснодару» Мамаєв отримали 1 рік та 6 місяців колонії загального режиму і 1 рік та 5 місяців відповідно.
У жовтні минулого року Кокорін з Мамаєвим та братом спровокували дві бійки, в яких постраждали три особи, серед яких виявився урядовець.