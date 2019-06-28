Засуджених російських футболістів етапують до однієї колонії



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Кокорін та Мамаєв Чемпионат

Форвард «Зеніта» Кокорін та півзахисник «Краснодару» Мамаєв відбуватимуть покарання в колонії

Засуджених російських футболістів Алєксандра Кокоріна та Павла Мамаєва етапують до однієї колонії. Рішення про спільне відбуття покарання затверджувалося на федеральному рівні, інформує «Р-Спорт».

Раніше суд відхилив апеляцію засуджених футболістів.

Форвард «Зеніта» Кокорін та півзахисник «Краснодару» Мамаєв отримали 1 рік та 6 місяців колонії загального режиму і 1 рік та 5 місяців відповідно.

У жовтні минулого року Кокорін з Мамаєвим та братом спровокували дві бійки, в яких постраждали три особи, серед яких виявився урядовець.

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