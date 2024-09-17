Українського боксера Олександра Усика поліцейські затримали в аеропорту Кракова (відео)

Відомого боксера затримано в аеропорту в Польщі

Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова. Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету ВР з питань молоді і спорту Жан Беленюк.

«Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова. Обставини зʼясовуються», – повідомив Беленюк.

Українського чемпіона з боксу Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова. Обставини зʼясовуються, - перший заступник голови комітету ВР з питань молоді і спорту Жан Беленюк. pic.twitter.com/94Z9GsKeuw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 17, 2024

Поки невідомо про причину затримання.

"Все нормально, все добре! Нічого кримінального. Пізніше Олександр все пояснить", - повідомила дружина боксера Олександра Усика в Instagram. pic.twitter.com/v86DTpJiDU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 17, 2024

Пізніше у своєму Instagram дружина боксера повідомила, що «усе гаразд, нічого кримінального». Також вона додала, що згодом Олександр Усик все пояснить.

Відразу після інциденту Генконсул України в Кракові виїхав до аеропорту, щоб з'ясувати обставини затримання боксера Олександра Усика, повідомила пресслужба МЗС Суспільному.

«Українська сторона категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона», — йдеться у повідомленні.

Також очільник МЗС Сибіга доручив Генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням.

Нагадаємо, Усик стане міністром спорту? Боксер зробив заяву.