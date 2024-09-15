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Зеленський та Байден обговорять зняття обмежень на удари далекобійними ракетами

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський та Байден обговорять зняття обмежень на удари далекобійними ракетами
Зеленський та Байден зустрінуться у вересні
фото з відкритих джерел

Зеленський раніше заявляв, що хоче представити Байдену план перемоги України

Президент України Володимир Зеленський обговорить з американським президентом Джо Байденом зняття обмеження на використання далекобійних ракет. Це станеться пізніше цього місяця, заявив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван, повідомляє Sky News.

Відповідну заяву Салліван зробив на форумі Ялтинської європейської стратегії. За словами радника з нацбезпеки, Джо Байден поговорить безпосередньо з Володимиром Зеленським про застосування далекобійної зброї та про «значний» пакет військової допомоги, який готують.

Салліван зазначив, що президенти обговорять питання зняття обмежень з України пізніше цього місяця. Ймовірно, це станеться на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Радник президента США також наголосив, що питання про те, чи дадуть Україні дозвіл використовувати західну зброю для здійснення атак углиб Росії, було предметом «інтенсивних консультацій» між союзниками.

Зеленський раніше заявляв, що хоче представити Байдену план перемоги України.

«Я справді вважаю, що нам потрібна комплексна стратегія для успіху в цій війні, і це те, що президент Зеленський каже, що він принесе», – сказав Салліван, додавши, що Байден «охочий до цієї розмови».

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів по території Росії. Однак під цей дозвіл не потрапить зброя самих США. Про це повідомляє The Times. За даними анонімних джерела, президент США Джо Байден може дати зелене світло президенту України Володимиру Зеленському на використання ракет Storm Shadow та їхніх французьких аналогів Scalp для ураження цілей на російській території на тій підставі, що Велика Британія та Франція підтримують такий крок. Водночас США навряд дозволять Україні запустити свої Atacms.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосив про надання Україні нового пакета допомоги, вартість якого становить понад $780 млн. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Британії. Британія надасть Україні $310 млн на гуманітарні потреби та $484 млн у вигляді кредитних гарантій, наданих Світовим банком для підтримки життєво важливих державних послуг, включаючи підтримку шкіл і лікарень, оплату праці державних службовців і фінансування пенсій.

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Теги: Володимир Зеленський президент радник обмеження

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