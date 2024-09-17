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ЄС планує залучити до 40 мільярдів євро кредитів для України без США – FT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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ЄС планує залучити до 40 мільярдів євро кредитів для України без США – FT
Україна
фото із відкритих джерел

У ЄС мають план, як обійтися без США і видати кредит Києву за рахунок Росії

ЄС готується надати Україні до 40 млрд євро нових кредитів до кінця року, незалежно від участі США після того, як колишній план G7 щодо використання заморожених російських активів для допомоги Києву провалився. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на свої джерела.

За словами трьох осіб, які брали участь у переговорах, односторонні дії ЄС робляться на тлі занепокоєння Брюсселя тим, що Угорщина завадить блоку надати гарантії, необхідні кредиторам із США для виділення великої суми.

Уряд Віктора Орбана намагався відкласти ухвалення рішення щодо схеми заморожування активів до президентських виборів у США, які відбудуться 5 листопада. Проте Брюссель має розпочати роботу над альтернативою протягом найближчих кількох тижнів, оскільки такий крок залежатиме від повноважень, термін дії яких спливає наприкінці року.

Як пише видання, кошти призначені для підтримки фінансової стабільності України, якій у 2025 році загрожує фінансовий дефіцит у $38 млрд. Країна покладається на зовнішню допомогу, щоб продовжувати функціонувати, оскільки Росія посилює атаки на її інфраструктуру.

Згідно із проєктом закону, з яким ознайомилася FT, до кінця 2024 року ЄС залучить для України невизначену кількість мільярдів доларів у вигляді кількох кредитів. Такий крок, який передбачає розширення існуючої програми допомоги, вимагатиме лише підтримки більшості членів блоку, а не одностайності, що позбавить Будапешт права вето.

«Нам потрібен шлях самостійності як від зовнішніх умов, так і внутрішнього тиску. Ми завжди можемо піти самі», – сказав представник ЄС.

У будь-якому випадку план А, що передбачає гарантії для США за рахунок заморожених активів РФ, залишається чинним. Але у Брюсселі все частіше шукають план Б, розробляючи його як найімовірніше альтернативне вирішення проблеми допомоги Києву. Законодавці поспішають ухвалити нові правила до жовтня, щоб встигнути до виборів в Америці та почати перераховувати кредити вже до кінця року.

І перша, і друга пропозиція Брюсселя зрештою використовуватиме кошти країни-агресорки. Наразі фінансування спрямовується в Україну через бюджет ЄС. Різниця між формами кредитування полягає лише у джерелі покриття: у першому випадку заборгованість погашається за рахунок самих заморожених активів, у другому на це витрачаються лише відсотки за доходами. Відповідно обсяг кредитування також знижується.

До слова, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Фаріду Закарії для його програми GPS на CNN розповів про план перемоги, який буде представлений президенту США Байдену, оцінив можливості Дональда Трампа завершити війну і назвав те, чого найбільше боїться Путін.

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Теги: росія кредит Будапешт бюджет путін Угорщина Брюссель фінансування Володимир Зеленський президент правила

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