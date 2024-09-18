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Усик вперше прокоментував своє затримання у Польщі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Усик вперше прокоментував своє затримання у Польщі
Боксер акцентував, що його затримання, то непорозуміння
фото: колаж

Боксер запевнив, що сталося непорозуміння

Український боксер Олександр Усик особисто прокоментував своє недавнє затримання в аеропорту Кракова. Він запевнив, що причиною інциденту стало непорозуміння, яке було швидко вирішено. Про це він розповів у своєму Інстаграмі.

«Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку. І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки, попри зріст, вагу, розмах рук і регалії», – написав Усик у своїх соціальних мережах.

Усик вперше прокоментував своє затримання у Польщі фото 1

Спортсмен подякував усім, хто хвилювався за нього.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання Усика в аеропорту Кракова. Пізніше стало відомо, що боксера відпустили.

Теги: Польща аеропорт Олександр Усик

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