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Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації для братів і сестер загиблих воїнів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації для братів і сестер загиблих воїнів
Президент підписав законопроєкт про відстрочку від призову для тих, чиї родичі загинули на війні
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Закон повертає відстрочку від призову, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який повертає відстрочку від мобілізації для неповнорідних братів та сестер українців, які загинули на фронті або зникли безвісти. Раніше цю норму прибрали з закону про мобілізацію. Про це стало відомо з картки законопроєкту №11391.

Закон повертає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.

Зеленський підписав законопроєкт №11391
Зеленський підписав законопроєкт №11391
скріншот

До квітня в попередній редакції ст. 23 закону про мобілізацію зазначалося, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

Проте подальшими змінами до цієї статті слово «неповнорідний» було вилучене. На практиці це означало, що якщо жінка має від різних чоловіків двох синів, то вони обидва могли бути мобілізовані. Натомість державою гарантовано, що з двох рідних братів у такій самій ситуації один з них має право на відстрочку.

Родини загиблих, у кого склалася така ситуація, закликали повернути попереднє формулювання ст. 23 у пункті про тих, хто не підлягає мобілізації, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Нагадаємо, Верховна Рада повернула відстрочку від мобілізації для братів та сестер громадян, які загинули на фронті або зникли безвісти.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11379-д про внесення змін до законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку. Цей законопроєкт має усунути правову колізію, яка дозволяє мобілізувати військовозобов'язаних до 25-річного віку.

До слова, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку мобілізації військовозобов'язаних громадян, які доглядають або утримують хворих чи осіб з інвалідністю.

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Теги: мобілізація Володимир Зеленський президент війна смерть

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