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Зеленський відвідає засідання «Рамштайн» у Німеччині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський відвідає засідання «Рамштайн» у Німеччині
У Берліні заявили, що візит Зеленського на зустріч міністрів оборони західних держав покликаний «вражаюче описати серйозність ситуації» 
фото:glavcom.ua

Глава держави говорите про нові поставки зброї, зокрема ракет дальнього радіусу дії та засобів протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні  Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн), яке відбудеться 6 вересня. Голова держави хоче звернутися до західних партнерів із проханням про подальше постачання зброї для боротьби з агресією РФ. Про це пише німецьке видання Spiegel

Як зазначається, у Берліні заявили, що візит Зеленського на зустріч міністрів оборони західних держав, які підтримують Україну, покликаний «вражаюче описати серйозність ситуації». 

Глава української держави також хоче попросити про нові поставки зброї, зокрема ракет дальнього радіусу дії та засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Пентагон підтвердив скликання наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн»  на 6 вересня. Речник Міноборони США Пет Райдер наголосив, що Ллойд Остіна та Брауна приєднаються до міністрів оборони та військових високопосадовців з майже 50 країн, «щоб обговорити триваючу війну в Україні та подальшу тісну координацію міжнародної спільноти для надання Україні підтримки, необхідної їй для захисту».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава Пентагону Ллойд Остін зустрінеться з українськими та міжнародними партнерами, щоб обговорити потреби ЗСУ. Речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер повідомив на брифінгу, що політика США щодо обмежень на використання наданої ними зброї для ударів углиб російської території залишається незмінною. 

Агентство Reuters повідомило, що США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть уражати ціль вглибині РФ. Одразу три співрозмовники видання заявили, що про включення ракет класу «повітря-поверхня» (Jassm) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені. Проте остаточного рішення щодо цього досі немає.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена відхилила пропозицію військових спрямувати американських підрядників до України, щоб обслуговувати західну військову техніку, зокрема винищувачі F-16.

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Теги: США Німеччина Володимир Зеленський Міноборони військова техніка

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