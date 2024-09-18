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Польський промоутер розповів причину затримання Усика

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Польський промоутер розповів причину затримання Усика
фото з відкритих джерел

Український боксер приїхав до Кракова з Києва на автомобілі та планував вилетіти до Іспанії для участі у тренувальному таборі

Польський промоутер Анджей Василевський поділився подробицями інциденту з затриманням українського чемпіона світу з боксу Олександра Усика в аеропорту Кракова. Він отримав інформацію від менеджера Усика, Олександра Красюка. Про це повідомило Przeglad Sportowy.

За словами Василевського, Усик прибув до Кракова з Києва на автомобілі та планував вилетіти до Іспанії для участі у тренувальному таборі. Проте, прикордонна служба відмовилася пускати на борт літака його товариша, попри те, що той був тверезий та мав усі необхідні документи. Усик, своєю чергою, вирішив не летіти без свого друга, що призвело до затримання обох.

«Наші служби аеропорту без причини не хотіли пускати товариша Усика в літак. Тверезого та з документами. Який сором! Я знаю Олександра особисто. Топовий та елегантний, завжди поважає закон», – зазначив Василевський.

Промоутер висловив своє обурення діями служб аеропорту, назвавши їх дії безпідставними та ганебними. Він також підкреслив, що особисто знає Усика як порядну та законослухняну людину. 

Нагадаємо, боксера Олександра Усика поліцейські затримали в аеропорту Кракова (відео).

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Теги: Польща літак Олександр Усик

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