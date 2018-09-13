Затверджено склад збірної України на Юнацькі Олімпійські ігри-2018



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В олімпійському Буенос-Айресі протягом 12 днів змагатимуться 3998 юних атлетів

55 юних атлетів представлятимуть Україну на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх, які з 6 по 18 жовтня відбудуться в аргентинському Буенос-Айресі.

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

Поіменний склад команди відповідно до здобутих українськими спортсменами ліцензій для участі в Іграх та пропозицій національних федерацій з олімпійських видів спорту затвердив Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України.

Українці виступатимуть в 22-х видах спорту, а саме: бадмінтоні, баскетболі 3х3, боксі, боротьбі вільній, велоспорті, веслуванні академічному, веслуванні на байдарках і каное, гімнастиці спортивній, гімнастиці художній, дзюдо, карате, легкій атлетиці, плаванні, скелелазінні, спортивній акробатиці, стрільбі з лука, стрільбі кульовій, стрибках у воду, сучасному п'ятиборстві, тенісі, тхеквондо, фехтуванні.

Наші юні олімпійці, які вибороли право захищати честь України на найпрестижнішому спортивному форумі Планети, представляють 19 регіонів країни.

Треба зазначити, що ще дві ліцензії (у важкій атлетиці) знаходяться у стадії очікування підтвердження.

В олімпійському Буенос-Айресі протягом 12 днів змагатимуться 3998 юних атлетів (1999 хлопців та 1999 дівчат) віком 15-18 років з 206-ти країн, які розіграють нагороди у 32 видах спорту.

Зазначимо, за історію виступів на літніх та зимових Юнацьких Олімпійських іграх українці здобули 70 медалей, двадцять з яких найвищого ґатунку, 22-і срібних й 28 бронзових.

З повним складом юнацької Олімпійської команди на ЮОІ-2018 можна ознайомитися за цим посиланням: