Завацька стала фіналісткою тенісною турніру у Німеччині

Катарина поступилася лідеру «посіву» у вирішальному матчі 25-тисячника

За півтори години, проведених на корті, 18-річна українка один раз подала на виліт, допустивши одну подвійну помилку, реалізувала три з п'яти брейк-пойнтів і програла сім геймів на своїй подачі. Після того, як суперниця повела 4:1, Завацька викликала на корт фізіотерапевта, поскаржившись на проблеми з правою рукою. Це був другий фінал для нашої



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Катарина поступилася лідеру «посіву» у вирішальному матчі 25-тисячника

За півтори години, проведених на корті, 18-річна українка один раз подала на виліт, допустивши одну подвійну помилку, реалізувала три з п'яти брейк-пойнтів і програла сім геймів на своїй подачі.

Після того, як суперниця повела 4:1, Завацька викликала на корт фізіотерапевта, поскаржившись на проблеми з правою рукою.

Це був другий фінал для нашої тенісистки у поточному сезоні. Минулого місяця Катарина виграв титул на 15-тисячнику у французькому Ам'єні.

За виступ у Вісбадені українка заробила 30 рейтингових очок і $2,091 призових.

Wiesbaden Tennis Open – з тенісу

ITF Womens Circuit

Жіночий турнір у Вісбадені, Німеччина

Призовий фонд: $25,000

Фінал

Катариа Завацька (Україна, 5) - Катінка фон Дайхманн (Ліхтенштейн, 1) – 3:6, 2:6

Джерело: btu.org.ua