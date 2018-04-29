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    Завацька стала фіналісткою тенісною турніру у Німеччині

    Катарина поступилася лідеру «посіву» у вирішальному матчі 25-тисячника
    За півтори години, проведених на корті, 18-річна українка один раз подала на виліт, допустивши одну подвійну помилку, реалізувала три з п'яти брейк-пойнтів і програла сім геймів на своїй подачі. Після того, як суперниця повела 4:1, Завацька викликала на корт фізіотерапевта, поскаржившись на проблеми з правою рукою. Це був другий фінал для нашої
    • Вчора, 20:11
    • Розсилка

    Катарина поступилася лідеру «посіву» у вирішальному матчі 25-тисячника

    За півтори години, проведених на корті, 18-річна українка один раз подала на виліт, допустивши одну подвійну помилку, реалізувала три з п'яти брейк-пойнтів і програла сім геймів на своїй подачі.

    Після того, як суперниця повела 4:1, Завацька викликала на корт фізіотерапевта, поскаржившись на проблеми з правою рукою.

    Це був другий фінал для нашої тенісистки у поточному сезоні. Минулого місяця Катарина виграв титул на 15-тисячнику у французькому Ам'єні.

    За виступ у Вісбадені українка заробила 30 рейтингових очок і $2,091 призових.

    Wiesbaden Tennis Open – з тенісу

    ITF Womens Circuit

    Жіночий турнір у Вісбадені, Німеччина

    Призовий фонд: $25,000

    Фінал

    Катариа Завацька (Україна, 5) - Катінка фон Дайхманн (Ліхтенштейн, 1) – 3:6, 2:6

    Джерело: btu.org.ua

    Німеччина теніс
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