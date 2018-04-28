Завацька виступить в основній сітці турніру WTA у Марокко
- Вчора, 22:48
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Катарина Завацька. Фото: Getty Images
У першому колі українка зустрінеться з ще однією володаркою wild card
18-річна уродженка Луцька Катарина Завацька отримала wild card до основної сітки турніру WTA у Рабаті (Марокко) із призовим фондом 250 тис дол.
Ці грунтові тенісні змагання Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem-International пройдуть з 30 квітня по 6 травня.
У першому колі українка зустрінеться з ще однією володаркою wild card - Діа ель-Жарден з Марокко.
Це буде третій виступ для Завацької в основній сітці турнірів WTA. Минулого сезону Катарина поступилася на старті змагань у Куала-Лумпурі та Сеулі.
28 квітня Завацька зіграє у півфіналі турніру ITF в німецькому Вісбадені. Її суперниця - Ольга Саєс-Ларра з Іспанії.
Джерело: btu.org.ua