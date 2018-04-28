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    Завацька виступить в основній сітці турніру WTA у Марокко

    У першому колі українка зустрінеться з ще однією володаркою wild card
    18-річна уродженка Луцька Катарина Завацька отримала wild card до основної сітки турніру WTA у Рабаті (Марокко) із призовим фондом 250 тис дол. Ці грунтові тенісні змагання Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem-International пройдуть з 30 квітня по 6 травня. У першому колі українка зустрінеться з ще однією володаркою wild card - Діа
    • Вчора, 22:48
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    Катарина Завацька. Фото: Getty Images
    Катарина Завацька. Фото: Getty Images

    У першому колі українка зустрінеться з ще однією володаркою wild card

    18-річна уродженка Луцька Катарина Завацька отримала wild card до основної сітки турніру WTA у Рабаті (Марокко) із призовим фондом 250 тис дол.

    Ці грунтові тенісні змагання Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem-International пройдуть з 30 квітня по 6 травня.

    У першому колі українка зустрінеться з ще однією володаркою wild card - Діа ель-Жарден з Марокко.

    Це буде третій виступ для Завацької в основній сітці турнірів WTA. Минулого сезону Катарина поступилася на старті змагань у Куала-Лумпурі та Сеулі.

    28 квітня Завацька зіграє у півфіналі турніру ITF в німецькому Вісбадені. Її суперниця - Ольга Саєс-Ларра з Іспанії.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс
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