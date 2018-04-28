Завацька виступить в основній сітці турніру WTA у Марокко

У першому колі українка зустрінеться з ще однією володаркою wild card

18-річна уродженка Луцька Катарина Завацька отримала wild card до основної сітки турніру WTA у Рабаті (Марокко) із призовим фондом 250 тис дол. Ці грунтові тенісні змагання Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem-International пройдуть з 30 квітня по 6 травня. У першому колі українка зустрінеться з ще однією володаркою wild card - Діа



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Катарина Завацька. Фото: Getty Images

У першому колі українка зустрінеться з ще однією володаркою wild card

18-річна уродженка Луцька Катарина Завацька отримала wild card до основної сітки турніру WTA у Рабаті (Марокко) із призовим фондом 250 тис дол.

Ці грунтові тенісні змагання Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem-International пройдуть з 30 квітня по 6 травня.

У першому колі українка зустрінеться з ще однією володаркою wild card - Діа ель-Жарден з Марокко.

Це буде третій виступ для Завацької в основній сітці турнірів WTA. Минулого сезону Катарина поступилася на старті змагань у Куала-Лумпурі та Сеулі.

28 квітня Завацька зіграє у півфіналі турніру ITF в німецькому Вісбадені. Її суперниця - Ольга Саєс-Ларра з Іспанії.

Джерело: btu.org.ua