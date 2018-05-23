Заява ФК «Зірка»: клуб не володіє інформацією, чому звинувачений у протиправній діяльності

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У клубі стверджують, що представники Нацполіції, ГПУ до них не зверталися

Футбольний клуб «Зірка» виступив із зверненнями, що не володіє жодною інформацією, на яких підставах клуб звинувачений у протиправній діяльності.

Про це йдеться у відповідній заяві, яка опублікована на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, поліція викрила понад 320 осіб, причетних до організації договірних футбольних матчів, а також задокументувала протиправну діяльність п'ятьох злочинних груп і 35 футбольних клубів.

«У ролику, який було показано присутнім, несподівано для ФК «Зірка», серед інших, продемонстрували й емблему нашого футбольного клубу, що увійшов до списку 35-ти «звинувачених», - йдеться у заяві кропивницького клубу.

«Футбольний клуб «Зірка» наразі не володіє жодною інформацією, на яких підставах наш клуб звинувачений у протиправній діяльності. Представники Нацполіції, ГПУ та інших державних органів до клубу не зверталися. На даний момент у футбольному клубі «Зірка» обшуків не проводилося, клуб працює у штатному режимі, команди клубу ведуть підготовку до заключних матчів сезону», - додається.

Зазначається, що клуб просить надати докази щодо протиправної діяльності будь-кого з представників клубу – офіційних осіб, тренерів, гравців.

«Футбольний клуб «Зірка» позитивно ставиться до очищення футболу від будь-яких проявів корупційної складової. Клуб підтверджує, що готовий надати будь-які дані, які необхідні для виваженого та об’єктивного розслідування. Ми вважаємо, що у футболі не місце проявам корупції в будь-якому вигляді», - пояснюється у зверненні.

«Тим не менш, вважаємо неприпустимими безпідставні звинувачення, які шкодять клубній репутації та негативно впливають на клубний імідж. Сподіваємося на об’єктивне розслідування, яке доведе, що ФК «Зірка» завжди дотримувався правил чесної гри та поважав своїх суперників і футбольних уболівальників», - підсумовується.