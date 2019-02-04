Заява Мінмолспорту: Гоцул не надавав коментарів щодо участі збірної України в Універсіаді-2019



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Слова, вкладені російськими ЗМІ в уста заступника міністра спорту, виявилися фейком?

Міністерство молоді і спорту спростувало інформацію про те, що перший заступник міністра Ігор Гоцул коментував інформацію про участь збірної України на Всесвітній універсіаді-2019 російському інформаційному агентству ТАСС.

Більше того, в заяві, Мінмолспорту, оприлюдненій на офіційному пабліку в «Фейсбуку», зазначено, що пан Гоцул не надавав коментарів стосовно участі збірної України в Універсіаді-2019 взагалі і для російського агентства ТАСС винятків не робив.

«Міністерство молоді та спорту України не надає коментарів та не відповідає на інформаційні запити російських ЗМІ з 2014 року», - йдеться в заяві.

Таким чином, питання участі в Універсіаді-2019 залишається відкритим. Міністерство молоді і спорту повідомляє, що остаточне рішення знаходиться у межах компетенції Міністерства освіти та науки, а точніше – у межах компетенції Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.

«Позиція Мінмолодьспорту щодо участі українських спортсменів у змаганнях на території Росії залишається незмінною: підготовка та участь збірних команд у таких змаганнях не фінансується з Державного бюджету України, як і виплата відповідних призових тощо. Всі ризики щодо перебування спортсменів на території країни-агресора беруть на себе федерації з видів спорту та самі атлети», - йдеться у згадуваній заяві.