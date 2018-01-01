Заявки на участь в тюменському етапі Кубка світу з біатлону подали 29 країн
- Сьогодні, 14:08
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А вболівальники придбали більше 21 тисячі квитків
Заявки на участь в тюменському етапі Кубка світу подали 29 країн.
При цьому на змагання продано понад 20 тисяч квитків.
Про це повідомили в Державній автономній установі Тюменської області «Центр спортивної підготовки і проведення спортивних заходів».
«Ми приймаємо заявки на участь в Кубку світу, на даний момент заявки подали федерації біатлону 29 країн. Вболівальники придбали більше 21 тисячі квитків», - повідомили там.
Раніше президент міжнародного союзу біатлоністів Андрес Бессеберг (IBU) заявив, що етап Кубка світу з Тюмені нікуди перенесений не буде.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що збірна України, на відміну від національних команд Чехії і США, не бойкотуватиме дані змагання.
Джерело: ТАСС