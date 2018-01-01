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    Заявки на участь в тюменському етапі Кубка світу з біатлону подали 29 країн

    А вболівальники придбали більше 21 тисячі квитків
    Заявки на участь в тюменському етапі Кубка світу подали 29 країн. При цьому на змагання продано понад 20 тисяч квитків. Про це повідомили в Державній автономній установі Тюменської області «Центр спортивної підготовки і проведення спортивних заходів». «Ми приймаємо заявки на участь в Кубку світу, на даний момент заявки подали
    • Сьогодні, 14:08
    • Розсилка
    Фото: ТАСС
    Фото: ТАСС

    А вболівальники придбали більше 21 тисячі квитків

    Заявки на участь в тюменському етапі Кубка світу подали 29 країн.

    При цьому на змагання продано понад 20 тисяч квитків.

    Про це повідомили в Державній автономній установі Тюменської області «Центр спортивної підготовки і проведення спортивних заходів».

    «Ми приймаємо заявки на участь в Кубку світу, на даний момент заявки подали федерації біатлону 29 країн. Вболівальники придбали більше 21 тисячі квитків», - повідомили там.

    Раніше президент міжнародного союзу біатлоністів Андрес Бессеберг (IBU) заявив, що етап Кубка світу з Тюмені нікуди перенесений не буде.

    Нагадаємо, напередодні стало відомо, що збірна України, на відміну від національних команд Чехії і США, не бойкотуватиме дані змагання.

    Джерело: ТАСС

    США Збірна України президент
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