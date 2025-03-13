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В УЄФА прокоментували скандал щодо скасованого пенальті Альвареса у грі з «Реалом»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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В УЄФА прокоментували скандал щодо скасованого пенальті Альвареса у грі з «Реалом»
«Атлетіко» звернувся до УЄФА із запитом щодо інциденту, який спричинив скасування голу Альвареса з пенальті
фото: Reuters

Альварес влучив у ворота суперників, але м'яч був скасований, оскільки форвард двічі зачепив м'яч під час удару

УЄФА опублікувала заяву щодо скасованого пенальті нападаючого мадридського «Атлетико» Хуліана Альвареса в серії післяматчевих пенальті у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Реалом». Про це повідомляє «Главком».

Аргентинський футболіст влучив у ворота суперників, але м'яч був скасований, оскільки форвард двічі зачепив м'яч під час удару.

«Мадридський «Атлетико» звернувся до УЄФА із запитом щодо інциденту, який спричинив скасування голу з пенальті, виконаного Хуліаном Альваресом наприкінці вчорашнього матчу Ліги чемпіонів УЄФА з мадридським «Реалом». Хоча контакт був мінімальним, гравець торкнувся м'яча своєю опорною ногою перед тим, як ударити по ньому, як показано на відео. Відповідно до чинного правила, VAR повинен був повідомити суддю про те, що гол слід скасувати. УЄФА розпочне обговорення, щоб визначити, чи слід переглянути правило у випадках, коли подвійний дотик явно ненавмисний», – сказано в заяві УЄФА.

Як повідомлялося, у Лізі чемпіонів завершилися матчі 1/8 фіналу, які визначили всіх учасників чвертьфіналу турніру.

Зокрема, до 1/4 фіналу вийшли клуби українців Андрія Луніна («Реал») та Олександра Зінченка («Арсенал»). Сам Зінченко вчора відзначився ефектним голом з-за меж штрафного майданчику.

Лунін вчора на полі так і не з'явився, але його «Реал» у мадридському дербі, яке перетворилося на справжній трилер, переміг «Атлетіко» у серії після матчевих пенальті.

«Лілль» (Франція) – «Боруссія» (Німеччина) 1:2 (за сумою двох поєдинків 2:3)

Голи: Девід (5) – Джан (54), Баєр (65) 

«Астон Вілла» (Англія) – «Брюгге» (Бельгія) 3:0 (за сумою двох поєдинків 6:1)

Голи: Асенсіо (50, 61), Матсен (57)

«Атлетіко» (Іспанія) – «Реал» (Іспанія) 1:0 (за сумою двох поєдинків 1:1), по пенальті – 2:4

Голи: Галлагер (1)

«Арсенал» (Англія) – ПСВ (Нідерланди) 2:2 (за сумою двох поєдинків 9:3)

Голи: Зінченко (6), Райс (37) – Перішич (19), Дріуш (70)

Нагадаємо, напередодні визначилися перші чотири учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Стадію 1/8 фіналу подолали «ПСЖ», «Баварія», «Інтер» та «Барселона».

«Барселона» – «Бенфіка» 3:1 (за сумою двох поєдинків 4:1)

Голи: Рафінья (11, 42), Ямаль (27) – Отаменді (13)

«Барселона» розпочала активніше гру і вже на 11 хвилині Рафінья відкрив рахунок. «Бенфіка» доволі швидко зрівняла рахунок – на 13 хвилині Отаменді забив гол головою.

На 27 хвилині Ямаль забив гол-красень дальнім ударом. Наприкінці першого тайму Рафінья відзначився ще раз – рахунок став 3:1.

У другому таймі «Барселона» змогла втримати перевагу та стала першим чвертьфіналістом Ліги чемпіонів.

У складі «Бенфіки» всю гру провів український голкіпер Андрій Лунін. Він кілька разів врятував свою команду, але все ж не зміг їй допомогти продовжити боротьбу у турнірі.

«Байєр» – «Баварія» 0:2 (за сумою двох поєдинків 0:5)

Голи: Кейн (52), Девіс (71)

Доля німецького протистояння визначилася ще у першій грі. У матчі-відповіді «Баварія» знову володіла перевагою. Голи Кейна та Девіса у другому таймі принесла перемогу мюнхенському клубу і у матчі-відповіді.

«Ліверпуль»  – ПСЖ 0:1 (за сумою двох поєдинків 1:1), по пенальті – 1:4

Голи: Дембеле (12)

Вже на 12 хвилині гри Дембеле зрівняв загальний рахунок у протистоянні. ПСЖ, як і в першій грі, володів перевагою, але вдруге забити вже не зміг. Разом з тим, Кванса на 79 хвилині міг принести «Ліверпулю» путівку в 1/4 фіналу, але головою влучив у каркас воріт. 

Доля двобою вирішувалося у серії післяматчевих пенальті. Тут справжнім героєм став воротар ПСЖ Доннарумаа, який парирував два удари. 

«Інтер» – «Фейєнорд» 2:1 (за сумою двох поєдинків 4:1)

Голи: Тюрам (8), Чалханоглу (51) – Модер (42)

«Інтер» зміг втримати свою перевагу та єдиним з італійських клубів зміг пробитися до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Як повідомлялося, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УЄФА ФК Атлетіко (Мадрид) ФК Реал (Мадрид) Ліга чемпіонів

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