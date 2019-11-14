Збірна Чилі з футболу відмовилася від матчу з Перу через нестабільну ситуацію в країні



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Фото: Martin Bernetti/AFP

Протести, які переросли у зіткнення з поліцією, почалися в столиці Чилі 14 жовтня після того, як влада вирішила підвищити вартість проїзду в метро

Збірна Чилі з футболу відмовилася проводити товариський матч з національною командою Перу. Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації футболу Чилі.

Матч між збірними мав відбутися 19 листопада в Лімі. Дане рішення про відмову було прийнято на зборах збірної Чилі 13 листопада.

«Гравці, які були викликані в збірну Чилі, вирішили не брати участь в товариському матчі проти національної команди Перу, який повинен був відбутися в Лімі 19 листопада. Наші колеги з Перу вже сповіщені про дане рішення», - йдеться в заяві федерації.

Також капітан збірної Чилі Гарі Медель прокоментував це рішення у себе в Instagram, заявивши, що рішення прийнято через ситуацію в країні.

Варто зазначити, що американська конфедерація футболу повідомила про перенесення фіналу Кубка Лібертадорес до Ліми, столиці Перу.

Протести, які переросли у заворушення і зіткнення з поліцією, почалися в столиці Чилі 14 жовтня після того, як влада вирішила підвищити вартість проїзду в метро. Пізніше заворушення охопили й інші міста.