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    Збірна Італії з футболу отримає нового тренера на наступному тижні

    • Сьогодні, 11:58
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    Роберто Манчіні
    Роберто Манчіні

    Очікується, що офіційно це відбудеться в середу, 16 травня

    Роберто Манчіні погодився очолити збірну Італії, яка залишилася без постійного тренера після відставки Джампьеро Вентури в кінці минулого року.

    Для цього Манчіні необхідно буде розірвати свій діючий контракт з петербурзьким «Зенітом». Розірвання повинно відбутися в найближчий понеділок.

    Відразу після цього Манчіні очолить збірну Італії. Очікується, що офіційно це відбудеться в середу, 16 травня.

    Заради роботи зі «Скуадри Адзурри» Манчіні погодився на істотне зниження зарплати. У «Зеніті» він отримує 6 млн євро на рік, а в збірній Італії буде отримувати тільки два.

    Нагадаємо, що нинішній клуб Манчіні заблокував у соцмережі фаната, який привітав команду з виходом у Лігу Європи.

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