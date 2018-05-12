Збірна Італії з футболу отримає нового тренера на наступному тижні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роберто Манчіні

Очікується, що офіційно це відбудеться в середу, 16 травня

Роберто Манчіні погодився очолити збірну Італії, яка залишилася без постійного тренера після відставки Джампьеро Вентури в кінці минулого року.

Для цього Манчіні необхідно буде розірвати свій діючий контракт з петербурзьким «Зенітом». Розірвання повинно відбутися в найближчий понеділок.

Відразу після цього Манчіні очолить збірну Італії. Очікується, що офіційно це відбудеться в середу, 16 травня.

Заради роботи зі «Скуадри Адзурри» Манчіні погодився на істотне зниження зарплати. У «Зеніті» він отримує 6 млн євро на рік, а в збірній Італії буде отримувати тільки два.

Нагадаємо, що нинішній клуб Манчіні заблокував у соцмережі фаната, який привітав команду з виходом у Лігу Європи.