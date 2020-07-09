Завдяки дискваліфікації росіян Україна отримала золото Євро-2015 з біатлону



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Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов і Артем Тищенко п'ять років тому отримали срібло. Зараз воно перетворилося в золото Фото - Biathlon.com.ua

Наші біатлоністи вже отримали заслужені нагороди

Українські біатлоністи Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Сергій Семенов і Артем Прима отримали золоті медалі чемпіонату Європи 2015 року.

Нагороди українцям віддали через допінг у російського біатлоніста, команда якого п’ять років тому в естонському Отепяя стала першою. Капітан чоловічої команди України з біатлону Дмитро Підручний показав медаль в Instagram.

«ЧЄ-2015, Отепяя. Заслужена золота медаль, а все тому, що дискваліфікували РФ», - підписав світлину спортовець.

Російське золото стало українським

На Євро-2015 українці фінішували другими слідом за росіянами Алєксєєм Волковим, Антоном Бабіковим, Алєксандром Печонкіним і Алєксєєм Слєповим.

Відповідно з третього на друге місце тепер пересуваються норвежці Гавард Беґетвейт, Андреас Вернес, Веґард Ґ’єрмундсгауґ і Ларс-Ельґе Біркеланд. Бронзу отримають білоруси Володимир Чепелін, Дмитро Дюжев, Дмитро Абашев і Юрій Лядов.