Завдяки дискваліфікації росіян Україна отримала золото Євро-2015 з біатлону
Наші біатлоністи вже отримали заслужені нагороди
Українські біатлоністи Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Сергій Семенов і Артем Прима отримали золоті медалі чемпіонату Європи 2015 року.
Нагороди українцям віддали через допінг у російського біатлоніста, команда якого п’ять років тому в естонському Отепяя стала першою. Капітан чоловічої команди України з біатлону Дмитро Підручний показав медаль в Instagram.
«ЧЄ-2015, Отепяя. Заслужена золота медаль, а все тому, що дискваліфікували РФ», - підписав світлину спортовець.
На Євро-2015 українці фінішували другими слідом за росіянами Алєксєєм Волковим, Антоном Бабіковим, Алєксандром Печонкіним і Алєксєєм Слєповим.
Відповідно з третього на друге місце тепер пересуваються норвежці Гавард Беґетвейт, Андреас Вернес, Веґард Ґ’єрмундсгауґ і Ларс-Ельґе Біркеланд. Бронзу отримають білоруси Володимир Чепелін, Дмитро Дюжев, Дмитро Абашев і Юрій Лядов.