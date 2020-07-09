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    Завдяки дискваліфікації росіян Україна отримала золото Євро-2015 з біатлону

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    Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов і Артем Тищенко п'ять років тому отримали срібло. Зараз воно перетворилося в золото - Завдяки дискваліфікації росіян Україна отримала золото Євро-2015 з біатлону
    Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов і Артем Тищенко п'ять років тому отримали срібло. Зараз воно перетворилося в золото
    Фото - Biathlon.com.ua

    Наші біатлоністи вже отримали заслужені нагороди

    Українські біатлоністи Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Сергій Семенов і Артем Прима отримали золоті медалі чемпіонату Європи 2015 року.

    Нагороди українцям віддали через допінг у російського біатлоніста, команда якого п’ять років тому в естонському Отепяя стала першою. Капітан чоловічої команди України з біатлону Дмитро Підручний показав медаль в Instagram.

    «ЧЄ-2015, Отепяя. Заслужена золота медаль, а все тому, що дискваліфікували РФ», - підписав світлину спортовець.

    pidruchnyi_euro2015.
    Російське золото стало українським

    На Євро-2015 українці фінішували другими слідом за росіянами Алєксєєм Волковим, Антоном Бабіковим, Алєксандром Печонкіним і Алєксєєм Слєповим.

    Відповідно з третього на друге місце тепер пересуваються норвежці Гавард Беґетвейт, Андреас Вернес, Веґард Ґ’єрмундсгауґ і Ларс-Ельґе Біркеланд. Бронзу отримають білоруси Володимир Чепелін, Дмитро Дюжев, Дмитро Абашев і Юрій Лядов.

     Читайте також: Чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний: Окремі люди зі мною не вітаються
    допінг біатлон чемпіонат Європи Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний Артем Тищенко Ларс-Ельґе Біркелан Алєксєй Волков Алєксандр Печонкін Антон Бабіков Алєксєй Слєпов Володимир Чепелін Дмитро Дюжев Дмитро Абашев Юрій Лядов Веґард Ґ’єрмундсгауґ
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