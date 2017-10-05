Збірна України домовилася про товариський поєдинок зі збірною Франції

Чоловіча головна футзальна команда зіграє з французами у жовтні

Керівництво Асоціації футзалу України у Любляні під час чемпіонату Європи 2018 року провело низку зустрічей з представниками інших керівних футзальних органів країн. У лютому національна жіноча збірна України здійснить виїзд до Португалії на два товариських матчі зі збірною цієї країни, яка є однією з провідних в Європі, інформує офіційний сайт



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Гравці збірної Франції

Чоловіча головна футзальна команда зіграє з французами у жовтні

Керівництво Асоціації футзалу України у Любляні під час чемпіонату Європи 2018 року провело низку зустрічей з представниками інших керівних футзальних органів країн.

У лютому національна жіноча збірна України здійснить виїзд до Португалії на два товариських матчі зі збірною цієї країни, яка є однією з провідних в Європі, інформує офіційний сайт АФУ.

Окрім того, є бажання приїхати до України з боку тренерського штабу чоловічої збірної Португалії. Для того щоб прийняти цю пропозицію, потрібно остаточно узгодити її з головним тренером збірної України Олександром Косенком і вирішити питання з місцем проведенням матчів в Україні. Терміни, про які йшла домовленість щодо проведення двох матчів з Португалією – це початок грудня 2018 року.

Є бажання завітати до України й у збірної Сербії. Керівники сербського футзалу навіть висловили бажання, щоб товариські матчі відбулися на заході України, щоб збірна мала змогу дістатися до місця проведення матчів автобусом.

Не проти зіграти зі збірною України і збірна Фінляндії, від представників якої в АФУ вже є офіційне запрошення. Серед інших потенційних суперників збірної України у товариських матчах – збірна Нідерландів.

Найбільша ж конкретика у перемовинах була досягнута з представниками Франції. Найближчими днями до Асоціації футзалу України надійде лист з офіційним підтвердженням щодо згоди приїхати до України у жовтні.

Перемовини з усіма представниками національних асоціацій не обмежуються виключно темою головної чоловічої збірної. Розмова йде про всі напрямки у роботі: юнацькі команди U-17, U-19, жіночі збірні, спільна участь у турнірах, можливість запрошення клубних команд на передсезонні турніри в Україну.