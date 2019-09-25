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    «Динамо» на останніх секундах вирвало перемогу в Маріуполі

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    Із сонячних берегів Азова динамівці з капітаном Сергієм Сидорчуком везуть три очки - «Динамо» на останніх секундах вирвало перемогу в Маріуполі
    Із сонячних берегів Азова динамівці з капітаном Сергієм Сидорчуком везуть три очки
    «Динамо» від Шурика

    Кияни повернулися в трійку лідерів

    Команда київського «Динамо» здобула трудову перемогу в перенесеному матчі чемпіонату України-2019/2020.

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    У перенесеному матчі четвертого туру столичні футболісти переграли однойменний клуб з Маріуполя завдяки голу на заключних секундах зустрічі. Впродовж гри моментів обидві команди створили обмаль, а в ситуаціях наближених до гольових надійно грали воротарі.

    Найліпшу нагоду забити динамівці мали за чотири хвилини до завершення основного часу, коли м'яч спершу влучив у поперечину воріт, а потім двічі азовців рятував Рустам Худжамов. 

    Втім, врешті під невпинним тиском віце-чемпіонів який тривав заключних хвилин 15, маріупольці не встояли. Після навісу зліва ударом головою Худжамова пробив Беньямін Вербіч.

    «Маріуполь» - «Динамо» (Київ) – 0:1

    Гол: 0:1 - Вербіч (90+2)

    «Маріуполь»: Худжамов (к) — Кирюханцев, Олексій Биков (Сергій Яворський, 51), Чоботенко, Віктор Корнієнко — Чурко, Максим Чех (Сергій Горбунов, 85), Ігор Тищенко, Дмитро Топалов (Ілля Путря, 70) – Мишньов — Владислав Вакула. Тренер – Олександр Бабич

    «Динамо»: Денис Бойко – Кендзьора, Тамаш Кадар, Артем Шабанов, Олександр Караваєв – Буяльський (Гармаш, 89), Сергій Сидорчук (к) – Віктор Циганков, Карлос Де Пена (Шепелєв, 63), Вербіч – Жерсон Родріґес (Бесєдін, 62). Тренер – Олексій Михайличенко

    Судді: Дмитро Бондаренко (Одеса) – Максим Чортоляс (Херчон), Холодинський (Лозова)

    Попередження: Ігор Тищенко (35), Олексій Биков (43), Максим Чех (70), Ілля Путря (88) - Вербіч (90+2)

    25 вересня. Маріуполь. Стадіон імені Володимира Бойка

    Після восьми поєдинків динамівці набрали 14 очок і ділять друге-третє місця з чернігівською «Десною». У лідерів – донецького «Шахтаря» - на десять очок більше. «Маріуполь» з дев’ятьма очками восьмий.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК «Маріуполь» Віктор Циганков Беньямін Вербіч Рустам Худжамов Денис Бойко Сергій Сидорчук Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Олександр Караваєв Артем Шабанов Денис Гармаш Тамаш Кадар Томаш Кендзьора Олександр Бабич Ігор Тищенко Сергій Яворський Сергій Чоботенко Владислав Вакула Ілля Путря Жерсон Родріґес Артем Бесєдін Карлос Де Пена Олексій Биков Дмитро Топалов Олексій Михайличенко Віктор Корнієнко В'ячеслав Чурко Дмитро Мишньов Ігор Кирюханцев Максим Чех Сергій Горбунов
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