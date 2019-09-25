«Динамо» на останніх секундах вирвало перемогу в Маріуполі



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Із сонячних берегів Азова динамівці з капітаном Сергієм Сидорчуком везуть три очки «Динамо» від Шурика

Кияни повернулися в трійку лідерів

Команда київського «Динамо» здобула трудову перемогу в перенесеному матчі чемпіонату України-2019/2020.

У перенесеному матчі четвертого туру столичні футболісти переграли однойменний клуб з Маріуполя завдяки голу на заключних секундах зустрічі. Впродовж гри моментів обидві команди створили обмаль, а в ситуаціях наближених до гольових надійно грали воротарі.

Найліпшу нагоду забити динамівці мали за чотири хвилини до завершення основного часу, коли м'яч спершу влучив у поперечину воріт, а потім двічі азовців рятував Рустам Худжамов.

Втім, врешті під невпинним тиском віце-чемпіонів який тривав заключних хвилин 15, маріупольці не встояли. Після навісу зліва ударом головою Худжамова пробив Беньямін Вербіч.

«Маріуполь» - «Динамо» (Київ) – 0:1

Гол: 0:1 - Вербіч (90+2)

«Маріуполь»: Худжамов (к) — Кирюханцев, Олексій Биков (Сергій Яворський, 51), Чоботенко, Віктор Корнієнко — Чурко, Максим Чех (Сергій Горбунов, 85), Ігор Тищенко, Дмитро Топалов (Ілля Путря, 70) – Мишньов — Владислав Вакула. Тренер – Олександр Бабич

«Динамо»: Денис Бойко – Кендзьора, Тамаш Кадар, Артем Шабанов, Олександр Караваєв – Буяльський (Гармаш, 89), Сергій Сидорчук (к) – Віктор Циганков, Карлос Де Пена (Шепелєв, 63), Вербіч – Жерсон Родріґес (Бесєдін, 62). Тренер – Олексій Михайличенко

Судді: Дмитро Бондаренко (Одеса) – Максим Чортоляс (Херчон), Холодинський (Лозова)

Попередження: Ігор Тищенко (35), Олексій Биков (43), Максим Чех (70), Ілля Путря (88) - Вербіч (90+2)

25 вересня. Маріуполь. Стадіон імені Володимира Бойка

Після восьми поєдинків динамівці набрали 14 очок і ділять друге-третє місця з чернігівською «Десною». У лідерів – донецького «Шахтаря» - на десять очок більше. «Маріуполь» з дев’ятьма очками восьмий.