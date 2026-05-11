Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ексзахисник «Шахтаря» розкрив інформацію про нового тренера збірної України

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Ексзахисник «Шахтаря» розкрив інформацію про нового тренера збірної України
Сергій Кривцов: Я знав, що Мальдера очолить збірну
фото: AP

Кривцов: Він ніколи не працював головним тренером, але вірю, що в нього достатньо досвіду

Колишній захисник донецького «Шахтаря» Сергій Кривцов підтвердив інформацію, що Андреа Мальдера очолить збірну України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ютуб-канал ВЗБІРНА.

Що розповів Кривцов

«Закулісна інформація в мене була, я знав, що Мальдера очолить збірну. Здивування не було, але, слухайте, тут такий момент: не кожен іноземний тренер зараз пішов би працювати у нашу збірну, судячи з того, що в Україні коїться.

У мене були два кандидати – Йовічевич та Андреа. Для мене вони рівноцінні. В Андре просто більше досвіду, тому що він працював і в Англії, і в Італії, а в Йовічевича великий плюс – знання української мови. Він знайомий з українським футболом.

Андреа ніколи не працював головним тренером, але вірю, що в нього достатньо досвіду, щоб бути головним тренером і бути успішним», – розповів Кривцов.

Коли призначать Мальдеру

За попередньою інформацією, італійський фахівець Андреа Мальдера очолить збірну України з футболу у середині травня.

Мальдера прибуде до Києва 18 травня. Наступного дня Виконком УАФ офіційно затвердить його на посаді головного тренера національної збірної України з футболу. Представить Мальдеру на засіданні Виконкому президент УАФ Андрій Шевченко.

Відомо, що Шевченко та Мальдера 20 травня будуть присутні на фінальному матчі Кубка України «Динамо» – «Чернігів», який відбудеться на «Арені- Львів».

Зазначимо, що Мальдера буде першим іноземним спеціалістом, який очолить збірну України.

Що відомо про нового тренера збірної України

До червня 2016 року Андреа працював у структурі «Мілана», де обіймав посади тренера з розвитку техніки та аналітика матчів, після чого приєднався до штабу збірної України.

Протягом п'яти років Мальдера допомагав головному тренеру Андрію Шевченку, який наразі є президентом Української асоціації футболу. В серпні 2021-го він залишив «синьо-жовтих» і приєднався до англійського «Брайтона».

Останнім місцем роботи італійця був французький «Марсель», де він виконував обов'язки асистента. Мальдера не має досвіду роботи на посаді головного тренера, проте готовий розпочати самостійну кар'єру.

У червні Україна зіграє два контрольних поєдинки – проти Польщі та Данії. Восени 2026 року на збірну України чекає виступ у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Нагадаємо, у майбутній головний тренер збірна України з футболу Андреа Мальдера отримуватиме значно меншу зарплату, ніж попередні наставники національної команди. Річний оклад італійського фахівця становитиме менш ніж 500 тисяч євро. Йдеться орієнтовно про 30–35 тисяч євро на місяць.

Відомо, що попередній тренерський штаб Сергія Реброва отримував до 2 мільйонів євро на рік, тоді як сам наставник «синьо-жовтих» заробляв – 1,25 млн євро.

Теги: Андреа Мальдера Збірна України Сергій Кривцов НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

34-річна Ета працювала в «Уніоні» з 2023 року
Жінка вперше стала головною тренеркою клубу чемпіонату Німеччини з футболу
12 квiтня, 10:07
Артем Довбик (крайній ліворуч) не входить в плани римлян
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
«Страсбург» відіграв два голи на шляху до 1/2 фіналу Ліги конференцій
Хто складе компанію «Шахтарю»? Визначилися усі півфіналісти Ліги конференцій
17 квiтня, 01:38
Хосеп Гвардіола має варіант продовження кар’єри після відходу з «Ман Сіті»
Гвардіола готовий влітку очолити топову європейську збірну
24 квiтня, 14:39
«Каноніри» вже перемагали іспанський гранд у цьому сезоні
«Атлетіко» – «Арсенал». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Реклама
29 квiтня, 10:30
«Гірники» не грали проти англійських клубів у цьому сезоні
«Шахтар» – «Крістал Пелас». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Ліги конференцій Реклама
30 квiтня, 11:25
«Гірники» взяли гору в столиці
«Шахтар» оформив вольову перемогу над «Динамо» в Прем'єр-лізі
3 травня, 19:59
Ансу Фаті продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції
«Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда «Барселони»
6 травня, 18:51
Сергій Кривцов: Мальдера сильно розбирається в тактиці, до кісточок розбирав гру суперників
Ексзахисник збірної України з футболу пригадав, як раніше працював з Мальдерою
7 травня, 12:27

Новини

Ексзахисник «Шахтаря» розкрив інформацію про нового тренера збірної України
Ексзахисник «Шахтаря» розкрив інформацію про нового тренера збірної України
«Шахтар» ухвалив важливе рішення щодо літніх трансферів – джерело
«Шахтар» ухвалив важливе рішення щодо літніх трансферів – джерело
Левандовскі готовий піти з «Барселони» і виступати у менш престижному чемпіонаті
Левандовскі готовий піти з «Барселони» і виступати у менш престижному чемпіонаті
Гра між хокеїстами з США та Росії: Кремль прокоментував ініціативу Трампа і Путіна
Гра між хокеїстами з США та Росії: Кремль прокоментував ініціативу Трампа і Путіна
Тренера, який міг очолити збірну України, офіційно звільнили з клубу
Тренера, який міг очолити збірну України, офіційно звільнили з клубу
Тренер «Дженоа» розповів про майбутнє Маліновського у клубі
Тренер «Дженоа» розповів про майбутнє Маліновського у клубі

Новини

Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Сьогодні, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Сьогодні, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua