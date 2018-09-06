Збірна України потренувалася на стадіоні, який прийме матч Ліги націй у Чехії (фото)



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Не працював у загальній групі тільки воротар Денис Бойко

Після прибуття до Чехії, де на збірну України 6 вересня очікує перший матч Ліги націй, підопічні Андрія Шевченка розташувалися у місті Злін, а після обіду та відпочинку вирушили до містечка Угерске Градіште, щоб провести на арені майбутнього поєдинку передігрове тренування.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Поспілкувавшись із представниками ЗМІ разом із півзахисником збірної Русланом Маліновським, Андрій Шевченко вивів команду на поле, недорахувавшись двох гравців із 25-ти, які були викликані для підготовки до матчів проти Чехії та Словаччини.

Ще у Києві залишив розташування головної команди та вирушив до табору молодіжної збірної півзахисник Володимир Шепелєв. А вже у Чехії з’ясувалося, що у передігровому занятті не зможе взяти участь голкіпер Денис Бойко, якого турбують проблеми зі спиною, але він має всі шанси потрапити до заявки на гру.

Поки Андрій Шевченко з помічниками розігрівав гравців у куточку поля, на протилежному боці тренер воротарів «синьо-жовтих» Педро Харо працював разом з Андрієм Луніним і Андрієм П’ятовим.

Арена, на якій відбудеться поєдинок, вміщує вісім тисяч глядачів, а всі квитки на матч з українцями були продані ще тиждень тому, адже востаннє чеська збірна грала на цьому стадіоні вісім років тому, перемігши збірну Сан-Марино (7:0).

Не залишиться без підтримки і «синьо-жовта» команда. Українським уболівальникам виділили цілий сектор за одними з воріт, тож за підопічних Андрія Шевченка будуть уболівати 900 українців, які прибули до Чехії з різних куточків світу.