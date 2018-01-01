Збірна України проведе товариський матч з Польщею
- Сьогодні, 18:04
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Після спарингу з поляками Україна переїде в Каунас
Збірна України з хокею в рамках підготовки до чемпіонату світу в дивізіоні 1В відіграє контрольний матч з поляками.
Про це повідомляє польський портал Hokej.net.
Товариський матч між Україною та Польщею відбудеться 16 квітня в Будапешті.
Польща, на відміну від України, в 2018 році стартує на чемпіонаті світу в дивізіоні 1А. Суперниками хокейної Кадри стануть Словенія, Італія, Казахстан, Польща, Угорщина і Великобританія.
Після спарингу з поляками Україна переїде в Каунас, де з 22 по 28 квітня відбудеться чемпіонат світу в дивізіоні 1В. За підвищення в класі «синьо-жовті» посперечаються зі збірними Японії, Литви, Естонії, Хорватії і Румунії.
У минулому році збірна України на домашньому чемпіонаті світу в Києві зайняла останнє місце і вилетіла з дивізіону 1А.