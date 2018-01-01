Збірна України проведе товариський матч з Польщею

Після спарингу з поляками Україна переїде в Каунас

Збірна України з хокею в рамках підготовки до чемпіонату світу в дивізіоні 1В відіграє контрольний матч з поляками. Про це повідомляє польський портал Hokej.net. Товариський матч між Україною та Польщею відбудеться 16 квітня в Будапешті. Польща, на відміну від України, в 2018 році стартує на чемпіонаті світу в дивізіоні 1А. Суперниками хокейної



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Збірна України з хокею

Після спарингу з поляками Україна переїде в Каунас

Збірна України з хокею в рамках підготовки до чемпіонату світу в дивізіоні 1В відіграє контрольний матч з поляками.

Про це повідомляє польський портал Hokej.net.

Товариський матч між Україною та Польщею відбудеться 16 квітня в Будапешті.

Польща, на відміну від України, в 2018 році стартує на чемпіонаті світу в дивізіоні 1А. Суперниками хокейної Кадри стануть Словенія, Італія, Казахстан, Польща, Угорщина і Великобританія.

Після спарингу з поляками Україна переїде в Каунас, де з 22 по 28 квітня відбудеться чемпіонат світу в дивізіоні 1В. За підвищення в класі «синьо-жовті» посперечаються зі збірними Японії, Литви, Естонії, Хорватії і Румунії.

У минулому році збірна України на домашньому чемпіонаті світу в Києві зайняла останнє місце і вилетіла з дивізіону 1А.