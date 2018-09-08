Збірна України провела відкрите тренування на «Арені Львів» перед грою зі Словаччиною



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Фото: ФФУ

Окрім футболістів, до матчу на «Арені Львов» готується й фан-зона, монтаж якої розпочався напередодні

Після вчорашнього вечірнього заняття у Львові на стадіоні «Україна» 8-го вересня підопічні Андрія Шевченка в межах підготовки до матчу другого туру Ліги націй, проти Словаччини, провели відкрите тренування на «Арені Львів».

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Поєдинок зі словаками через штрафні санкції УЄФА відбудеться без глядачів, та атмосферу порожніх трибун гравці відчули вже сьогодні, під час передігрового заняття.

Утім, усі футболісти, як запевнив на передматчевій прес-конференції Андрій Шевченко, зосереджені на завтрашній грі й на тому, щоб досягти позитивного результату, який дозволить Україні стати лідером своєї групи.

Напередодні у Львові пройшов дощ, але відкрите тренування команда провела при комфортних погодних умовах і в тому складі, який повернувся до України з Чехії, окрім травмованого Євгена Хачеріді.

Поки польові гравці виконували фізичні вправи й працювали без м’яча, голкіпери збірної, Андрій П'ятов та Андрій Лунін, активно займалися під наглядом тренера воротарів Педро Харо.

Окрім футболістів, до матчу на «Арені Львов» готується й фан-зона, монтаж якої розпочався напередодні.

У день гри з 14.00 вона прийматиме всіх наших уболівальників, які хочуть підтримати національну збірну.