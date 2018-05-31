Збірна України ще ніколи не програвала командам з африканського континенту

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Фото ФФУ

На рахунку українських футболістів три перемоги та дві нічиї

За всю історію свого існування збірна України встигла провести п’ять матчів із представниками африканського континенту.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Статистика цих зустрічей – на користь «синьо-жовтої» команди.

Жодного разу українська збірна не поступилася, двічі зігравши внічию.

Лише одного разу «синьо-жовтих» та африканську команду доля звела в офіційному турнірі. На Чемпіонаті світу 2006 року підопічні Олега Блохіна здолали Туніс.

Автором єдиного голу (з пенальті) тоді став нинішній наставник збірної України Андрій Шевченко.

Окрім того, у товариських зустрічах українці обігравали Лівію (3:0) на Нігер (2:1). А нічийні рахунки були зафіксовані у протистояннях з тією ж Лівією (1:1) і Камеруном (0:0).

Нагадаємо, що товариська зустріч Марокко – Україна відбудеться у четвер, 31 травня, у Женеві на стадіоні «Стад де Женев». Початок – о 21:00 за київським часом.