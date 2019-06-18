Збірна України стартувала на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3



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Збірна України перемогла на старті Пуерто-Рико ФІБА

Наші чоловіки здобули одну перемогу в двох поєдинках

Чоловіча національна збірна з баскетболу 3х3 під керівництвом Олега Юшкіна зіграла стартові поєдинки на чемпіонаті світу, який відбувається в Амстердамі.

У першому матчі наші хлопці здолали жорсткий спротив команди Пуерто-Рико й перемогли – 21:19.

У другому матчі українці за низької реалізації дальніх кидків не втримали тиск росіян – 14:21.

Втім наша команда завершила день другою в групі. Попереду Монголія з двома перемогами. По одній мають збірні України, Росії та Пуерто-Рико. У Естонії – жодної.

У складі української команди виступають Антон Давидюк, Олександр Сизов, Станіслав Тимофеєнко та Максим Закурдаєв.

Матчі проти Монголії та Естонії наша команда грає за день, 20 червня. До чвертьфіналу виходять дві команди з групи.

Завтра, 19 червня, боротьбу в Амстердамі починає наша жіноча команда. Перші матчі в групі проти Росії та Італії.