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    Президент ФБУ розповів про можливість відродження «Будівельника»

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    Михайло Бродський - Президент ФБУ розповів про можливість відродження «Будівельника»
    Михайло Бродський
    ФБУ

    Михайло Бродський заявив про вірогідність повернення легендарного клубу до баскетбольної Суперліги

    Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський не виключає можливості відродження столичного баскетбольного клубу «Будівельник». У інтерв`ю радіо НВ він повідомив, що має план повернення киян до баскетбольної Суперліги.

    «Наступного сезону в Суперлізі буде дев`ять команд. Хотілося б 12, та після кризи 2014 року все йде дуже важко. Є план повернути «Будівельник» і в Суперлізі вже буде 10 команд», - зазначив очільник ФБУ.

    «Будівельник» - найтитулованіший баскетбольний клуб України, дев`ятиразовий чемпіон. Востаннє в чемпіонаті України виступав у сезоні-2017/18. На сезон-2018/19 клуб не допустили до участі в змаганнях через заборгованість перед колишніми гравцями. За неофіційною інформацією, мова йде про суму в понад 1 мільйон євро.

     Читайте також: Наступного сезону в баскетбольній Суперлізі гратимуть 9 команд
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