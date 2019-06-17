Президент ФБУ розповів про можливість відродження «Будівельника»



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Михайло Бродський ФБУ

Михайло Бродський заявив про вірогідність повернення легендарного клубу до баскетбольної Суперліги

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський не виключає можливості відродження столичного баскетбольного клубу «Будівельник». У інтерв`ю радіо НВ він повідомив, що має план повернення киян до баскетбольної Суперліги.

«Наступного сезону в Суперлізі буде дев`ять команд. Хотілося б 12, та після кризи 2014 року все йде дуже важко. Є план повернути «Будівельник» і в Суперлізі вже буде 10 команд», - зазначив очільник ФБУ.

«Будівельник» - найтитулованіший баскетбольний клуб України, дев`ятиразовий чемпіон. Востаннє в чемпіонаті України виступав у сезоні-2017/18. На сезон-2018/19 клуб не допустили до участі в змаганнях через заборгованість перед колишніми гравцями. За неофіційною інформацією, мова йде про суму в понад 1 мільйон євро.

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