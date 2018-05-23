Збірна України (U-16) вийшла у фінал футбольного турніру у Сербії

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Молоді українці обіграли Чорногорію і тепер зіграють з господарями

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2002 року народження) виграла у команди Чорногорії.

Українці (U-16) з перемоги розпочала міжнародний турнір Миляна Милянича, який проходить у Сербії, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

У півфінальному поєдинку підопічні Володимира Єзерського обіграли збірну Чорногорії з рахунком 2:0.

Голи у «синьо-жовтих» забили нападники: Владислав Ванат із «Динамо» та Данило Гончарук із «Шахтаря».

Міжнародний турнір Миляна Милянича з футболу

1/2 фіналу

Україна (U-16) – Чорногорія (U-16) – 2:0 (1:0)

Голи: Ванат (14), Гончарук (71).

Україна (U-16): Турбаєвський, Егбуджуо (Скорко, 59), Емере (Кузик, 41), Забарний (Гук, 59), Вівчаренко, Судаков (Кобилянський, 52), Кулаковський, Близниченко (Ісадченко, 52), Глушач, Рубчинський (Рязанцев, 41), Ванат (Гончарук, 52).

Тепер у поєдинку за перше місце українці 24 травня зіграють із Сербією, яка у другому півфіналі у серії пенальті перемогла Болгарію (основний час – 0:0).