Збірна України U-17 перемогла Грузію U-17 та вийшла у плей-офф Кубка Розвитку

Перемога у квартеті дозволила збірній України зіграти в матчах за 1—3 місця

У четвер, 25 січня, в Мінську юнацька збірна України (футболісти 2001 року народження) провела третій матч групового раунду на турнірі Кубок розвитку. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. У поєдинку з грузинами синьо-жовті знову забили м'яч у дебюті зустрічі. На 7-й хвилині точним пострілом зі штрафного відзначився Волошин.



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Фото: ФФУ

Перемога у квартеті дозволила збірній України зіграти в матчах за 1—3 місця

У четвер, 25 січня, в Мінську юнацька збірна України (футболісти 2001 року народження) провела третій матч групового раунду на турнірі Кубок розвитку.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

У поєдинку з грузинами синьо-жовті знову забили м'яч у дебюті зустрічі.

На 7-й хвилині точним пострілом зі штрафного відзначився Волошин.

Після цього українці віддали ініціативу супернику, час від часу проводячи швидкі контратаки. Близьким до успіху був Шулянський, але півзахисник не зміг переграти воротаря суперників.

Варто віддати належне і нашому кіперу Нещерету, який не раз рятував команду.



Другий тайм знову почався з атак збірної Грузії, але її азарт на 59-й хвилині загасив Сікан, який вразив ворота після сольного проходу.

Втім, грузини за три хвилини змогли скоротити розрив у рахунку.

Однак інтригу на 65-й хвилині вбив Шулянський класним ударом з кута штрафного майданчика. 3:1.

Перемога у квартеті дозволила збірній України зіграти в матчах за 1—3 місця, найближчий з яких відбудеться 27 січня проти того, хто програє в парі Білорусь — Ізраїль.

Кубок розвитку-2018

Україна (U-17) — Грузія (U-17) 3:1 (1:0)

Голи: Волошин (7), Сікан (59), Шулянський (65) — Кварацхелія (62)

Україна (U-17): Нещерет, Мудрик, Ауссі, Хондак, Ярош, ПІДРУЧНИЙ, Бодня, Надольський (Мельнійчук, 41), Волошин (Желізко, 63), Шулянський (Данилюк, 79), Сікан (Варяник, 71)







