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    Збірна України (U-17) візьме участь у футбольному турнірі у Білорусі

    Підопічні Олега Кузнецова поїдуть до Мінська на Кубок розвитку
    Юнацька збірна України, складена з гравців 2001 року народження, взимку готуватиметься до виступу в еліт-раунді Євро-2018. Спочатку команда U-17 збереться на навчально-тренувальний збір, який розпочався 16 січня та передуватиме Кубку розвитку, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Турнір традиційно прийматиме Мінськ: матчі
    • Вчора, 23:03
    • Розсилка
    Фото ФФУ
    Фото ФФУ

    Підопічні Олега Кузнецова поїдуть до Мінська на Кубок розвитку

    Юнацька збірна України, складена з гравців 2001 року народження, взимку готуватиметься до виступу в еліт-раунді Євро-2018.

    Спочатку команда U-17 збереться на навчально-тренувальний збір, який розпочався 16 січня та передуватиме Кубку розвитку, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Турнір традиційно прийматиме Мінськ: матчі заплановані на 21-28 січня.

    Окрім України, змагатимуться ще 11 збірних. Підопічні Олега Кузнецова на груповій стадії турніру зіграють з Молдовою (22 січня), Казахстаном (23-го) та Грузією (25-го).

    Поєдинки плей-офф відбудуться 26-го, 27-го та 28-го січня.

    Головний тренер української збірної Олег Кузнецов викликав 19 футболістів:

    воротарі: Валентин Горох (УФК «Карпати», Львів), Руслан Нещерет («Динамо», Київ);

    захисники: Алан Ауссі («Шахтар», Донецьк), Микола Ярош, Крістіан Біловар, Данило Хондак (усі – «Динамо», Київ), Артем Данилюк, Владислав Мудрик (обидва – УФК-«Карпати», Львів);

    півзахисники: Артем Шулянський, Ярослав Надольський, Роман Бодня, Вікентій Волошин (усі – «Динамо», Київ), Іван Желізко («Карпати», Львів), Денис Підручний, Дмитро Шамич (обидва – «Зміна-Оболонь», Київ);

    нападники: Іван Дероган («Динамо», Київ), Данило Сікан, Вадим Мельнійчук (УФК-«Карпати», Львів), Віталій Варяник («Металург», Запоріжжя).

    Ще один етап підготовки запланований з 17-го по 23-те лютого. Під час нього збірна України зіграє два товариські матчі з однолітками з Ізраїлю.

    Підопічні Олега Кузнецова в еліт-раунді Євро-2017/18, згідно з жеребкуванням, зіграють із Сербією, Іспанією та Чехією. Матчі відбудуться 21-го, 24-го та 27-го березня 2018 року у Чехії.

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