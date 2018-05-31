Збірна України U-19 зайняла останнє місце на турнірі імені Валерія Лобановського

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У матчі за третє місце підопічні Петракова поступилася Греції

У четвер, 31-го травня, завершився традиційний Міжнародний турнір пам'яті Валерія Лобановського.

Переможцем турніру стала збірна Словенії, яка у фіналі розгромила Ізраїль.

На жаль, але збірна України U-19 зайняла останнє місце.

У матчі за бронзу підопічні Олександра Петракова з рахунком 1:3 програли збірній Греції U-21.

Єдиний гол в активі українців на рахунку Бондаря.

За греків забивали Кірьякопулос та Коцопулос, також автоголом відзначився Корнієнко.

У минулому році в турнірі брали участь збірні U-21, тоді Україна поступилася в серії пенальті Фінляндії.

Нагадаємо, збірна України U-19 виграла групу еліт-раунду відбору на Євро-2018 і стала однією з восьми команд, які зіграють у фінальній частині чемпіонату Європи в Фінляндії.