Збірна України у Львові: дивовижна статистика матчів фартового міста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з ресурсу football24.ua

Головна команда країни провела у Львові 15 поєдинків, і статистика збірної у культурній столиці України просто вражає

Матч проти Словаччини в межах Ліги націй, який відбудеться 9 вересня, стане 16-м для збірної України у Львові.

У 15-ти попередніх поєдинках «синьо-жовті» жодного разу не програли: 13 перемог і дві нічиї.

До того ж, ці мирові трапилися у товариських матчах, а всі офіційні зустрічі принесли по три очки.

Збірна виступала у Львові на двох стадіонах. На «Україні» національна команда провела шість матчів (чотири офіційні і дві товариські), і всі виграла із загальним рахунком 14:5.

З 2011 року «синьо-жовті» почали виступати на «Арені Львів», яка підтвердила фартовий статус міста.

За дев'ять матчів на цьому стадіоні збірна України занесла собі в актив сім перемог і дві нічиї з різницею голів 23:4. Тільки Чехії та Латвії вдалося уникнути поразок у Львові.

Востаннє Україна грала у Львові минулої осені з тією ж Словаччиною – успіх у контрольному матчі з рахунком 2:1.

З того часу національна збірна більше не приймала суперників на своєму полі, тому підопічні Андрія Шевченка проведуть другий поспіль домашній матч на «Арені Львів». Щоправда, без глядачів.

Джерело: football24.ua