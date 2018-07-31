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    Збірна України виборола п'ять нагород на чемпіонаті світу U-23 з веслування на байдарках і каное

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    Олег Кухарик (у центрі). Фото:&nbsp;Федерація каное України - Збірна України виборола п'ять нагород на чемпіонаті світу U-23 з веслування на байдарках і каное
    Олег Кухарик (у центрі). Фото: Федерація каное України

    Золоту нагороду збірній України приніс на цьому чемпіонаті байдарочник Олег Кухарик

    Українські веслувальники завоювали повний комплект медалей в заключний день чемпіонату світу серед молоді та юніорів, що проходив у Пловдиві (Болгарія).

    Про це повідомляє прес-служба Федерації каное України.

    Золоту нагороду збірній України приніс на цьому чемпіонаті байдарочник Олег Кухарик, він повторив свій минулорічний успіх, вигравши «п’ятисотку» (1.36,078).

    Срібні нагороди у складі каное-четвірки на дистанції 500 м завоювали чемпіони Європи в цьому ж виді - Дмитро Озимок, Олександр Яцюк, Павло Семенюк та Ілля Шаргородський з Южного.

    Як і на чемпіонаті Європи, бронзу завоювала байдарка-четвірка у складі Дмитра Даниленка, Дмитра Костишена, та Дениса Лахманова та Олег Кухарика (1.18,901).

    Всього ж у української збірної п`ять нагород - раніше бронзові нагороди вибороли каноїст Павло Алтухов на 1000 м, а також Людмила Лузан і Анастасія Четверікова на каное-двійці на 200 м.

    чемпіонат світу веслування Збірна України
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