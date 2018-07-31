Збірна України виборола п'ять нагород на чемпіонаті світу U-23 з веслування на байдарках і каное



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Олег Кухарик (у центрі). Фото: Федерація каное України

Золоту нагороду збірній України приніс на цьому чемпіонаті байдарочник Олег Кухарик

Українські веслувальники завоювали повний комплект медалей в заключний день чемпіонату світу серед молоді та юніорів, що проходив у Пловдиві (Болгарія).

Про це повідомляє прес-служба Федерації каное України.

Золоту нагороду збірній України приніс на цьому чемпіонаті байдарочник Олег Кухарик, він повторив свій минулорічний успіх, вигравши «п’ятисотку» (1.36,078).

Срібні нагороди у складі каное-четвірки на дистанції 500 м завоювали чемпіони Європи в цьому ж виді - Дмитро Озимок, Олександр Яцюк, Павло Семенюк та Ілля Шаргородський з Южного.

Як і на чемпіонаті Європи, бронзу завоювала байдарка-четвірка у складі Дмитра Даниленка, Дмитра Костишена, та Дениса Лахманова та Олег Кухарика (1.18,901).

Всього ж у української збірної п`ять нагород - раніше бронзові нагороди вибороли каноїст Павло Алтухов на 1000 м, а також Людмила Лузан і Анастасія Четверікова на каное-двійці на 200 м.