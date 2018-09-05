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    Збірна України відправилася до Чехії на матч Ліги націй УЄФА (фото)

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    Збірна України відправилася до Чехії на матч Ліги націй УЄФА (фото)

    Вирушила команда без Шепелєва, який полетів у Запоріжжя

    У середу, 5 вересня, вранці українська національна команда з футболу вилетіла до Чехії, де у четвер проведе стартовий поєдинок Ліги націй проти господарів.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    До складу української делегації, яка о 9:30 взяла курс на чеське місто Брно, увійшли 24 футболісти.

    Володимир Шепелєв відбув до розташування молодіжної збірної, яка 7 й 11 вересня у Запоріжжі зіграє два поєдинки відбірного циклу Євро-2019 (U-21) проти Латвії й Андорри.

    Уже із Брно команда Андрія Шевченка автобусом подолає близько 80 км до Угерске Градіште. Саме це містечко з населенням у 25 тисяч Федерація футболу Чехії обрала місцем проведення стартової для обох збірних зустрічі у межах Ліги націй.

    Але у зв’язку з браком готелів у самому Угерске Градіште українці зупиняться у сусідньому місті Злін.

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    Збірна України відправилася до Чехії на матч Ліги націй УЄФА (фото)
    Збірна України відправилася до Чехії на матч Ліги націй УЄФА (фото)
    Збірна України відправилася до Чехії на матч Ліги націй УЄФА (фото)
    Збірна України відправилася до Чехії на матч Ліги націй УЄФА (фото)
    Збірна України відправилася до Чехії на матч Ліги націй УЄФА (фото)
    Збірна України відправилася до Чехії на матч Ліги націй УЄФА (фото)
    Усі фото Павла Кубанова

    У середу «синьо-жовті» проведуть передматчеве тренування на стадіоні імені Мирослава Валенти (початок – о 20:00 за київським часом, перші 15 хвилин будуть відкритими для представників ЗМІ).

    За півгодини до початку заняття головний тренер та один із гравців поспілкуються з пресою у конференц-залі арени.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Чехія Збірна України Ліга націй
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