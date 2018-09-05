Збірна України відправилася до Чехії на матч Ліги націй УЄФА (фото)



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Вирушила команда без Шепелєва, який полетів у Запоріжжя

У середу, 5 вересня, вранці українська національна команда з футболу вилетіла до Чехії, де у четвер проведе стартовий поєдинок Ліги націй проти господарів.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

До складу української делегації, яка о 9:30 взяла курс на чеське місто Брно, увійшли 24 футболісти.

Володимир Шепелєв відбув до розташування молодіжної збірної, яка 7 й 11 вересня у Запоріжжі зіграє два поєдинки відбірного циклу Євро-2019 (U-21) проти Латвії й Андорри.

Уже із Брно команда Андрія Шевченка автобусом подолає близько 80 км до Угерске Градіште. Саме це містечко з населенням у 25 тисяч Федерація футболу Чехії обрала місцем проведення стартової для обох збірних зустрічі у межах Ліги націй.

Але у зв’язку з браком готелів у самому Угерске Градіште українці зупиняться у сусідньому місті Злін.

У середу «синьо-жовті» проведуть передматчеве тренування на стадіоні імені Мирослава Валенти (початок – о 20:00 за київським часом, перші 15 хвилин будуть відкритими для представників ЗМІ).

За півгодини до початку заняття головний тренер та один із гравців поспілкуються з пресою у конференц-залі арени.