Збірна України вирушила до Швейцарії на товариський матч з Марокко
-
Розсилка
Фото: ФФУ
Поєдинок проти Марокко відбудеться 31-го травня
Делегація збірної України вилетіла з Харкова на товариський матч проти Марокко.
«Синьо-жовті» вирушили до Женеви, де 31 травня на стадіоні «Стад де Женев» проведуть спаринг проти збірної Марокко.
Поєдинок проти Марокко розпочнеться о 21:00.
Збірна вирушила на матч з Марокко!— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 30 мая 2018 г.
Харків ЖеневаЕвіан!#МиЗбірна pic.twitter.com/348g6R8VQn
30 травня, вже у Женеві до синьо-жовтих приєднається півзахисник бельгійського «Генку» Руслан Маліновський, який, як відомо, разом зі своїм клубом вирішив питання потрапляння до Ліги Європи.