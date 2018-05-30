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    Збірна України вирушила до Швейцарії на товариський матч з Марокко

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    Фото: ФФУ - Збірна України вирушила до Швейцарії на товариський матч з Марокко
    Фото: ФФУ

    Поєдинок проти Марокко відбудеться 31-го травня

    Делегація збірної України вилетіла з Харкова на товариський матч проти Марокко.

    «Синьо-жовті» вирушили до Женеви, де 31 травня на стадіоні «Стад де Женев» проведуть спаринг проти збірної Марокко.

    Поєдинок проти Марокко розпочнеться о 21:00.

    30 травня, вже у Женеві до синьо-жовтих приєднається півзахисник бельгійського «Генку» Руслан Маліновський, який, як відомо, разом зі своїм клубом вирішив питання потрапляння до Ліги Європи.
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